La pandemia de Covid-19, el reto de las mujeres empresarias de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Una lucha difícil es la que han enfrentado las mujeres empresarias de Mazatlán a causa de la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Eva Angelina Sánchez Santos, vicepresidenta de honor y justicia de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Mazatlán, ha tenido que aprender a sobrellevar la pandemia del Covid-19.

Emprendimiento

Eva Angelina tiene una papelería, y a pesar de la emergencia sanitaria, decidió no cerrar su negocio. Siempre ha tenido un estricto protocolo sanitario para cuidar a sus clientes.

Por más de cuatro años se ha encargado de su negocio junto a sus dos hijas. Eva atiende a sus clientes con una enorme sonrisa.

Reveló que el buen trato para con los compradores es una de las claves para tener éxito en cualquier negocio.

“Creo que esto ha sido como una ola, pero también es una oportunidad para salir del área de confort y buscar alternativas diferentes”, expresó Eva Angelina Sánchez.

La empresaria ha tenido que adaptarse a nuevos métodos para su negocio como las redes sociales. Con esto han surgido oportunidades para ampliar su negocio.

Con entusiasmo, la lideresa de las mujeres empresarias dijo que desde su trinchera ha participado en diversos cursos para mejorar sus estrategias de ventas.

Falta de apoyos

Lamentó que algunas empresas decidieron cerrar sus cortinas, aunque aseguró que estas debieron de pedir apoyos.

Eva Angelina comentó que cuando una mujer toma la decisión de poner un negocio es porque saben que encontrarán dificultades de todo tipo.

Sánchez Santos comparó el tener un negocio con la maternidad, pues esto no se puede regresar, lo que se debe de realizar es iniciar, formarlo y hacerlo crecer.

Otro de los retos a los que se enfrentan las empresarias es la aceptación de apoyos y socializar la pandemia.

“Pasaron muchas cosas que no estamos acostumbradas. Creo que faltó el acercamiento, jamás fuimos llamadas las mujeres a una reunión a nivel local para poder buscar alternativas de cómo sostener la economía, eso no se hizo, tuvimos que buscar de manera grupal e individual nuestras propias alternativas de salir adelante. Eso siempre va llevar cargado en esta parte de la administración local. No estamos diciendo con esto que nos debieron de resolver, pero tomaron medidas que no nos incluyeron, no fuimos tomadas en cuenta y esa es una realidad”, dijo Eva Angelina.

Conmemoración

Eva Angelina conmemorará el Día Internacional de la Mujer de manera diferente a causa de la contingencia sanitaria, aunque también es apasionada de las marchas, decidió resguardarse en casa.

Eva Angelina ha participado en diversas marchas que organizan los colectivos feministas.

Uno de los principales objetivos por el cual ha tenido que levantar la voz es para exigir que se respete a las mujeres y se ponga un alto a la violencia contra las féminas.

Sánchez Santos comentó que es imperdonable seguir saliendo a las calles a gritar y exigir por algo que les corresponde por derecho a las mujeres.

Exhorta a todas las mujeres a no permitir ser tratadas como “las segundonas”, pues actualmente se tienen los mismos derechos que los hombres, incluso el poder aspirar a algún cargo público.

EL PERFIL

Nombre: Eva Angelina Sánchez Santos

Fecha de nacimiento: 16 de diciembre.

Lugar: Mazatlán.

Profesión: Trabajadora Social.

Trayectoria: Más de 4 años como empresaria y Vicepresidenta de honor y justicia de la asociación mexicana de mujeres jefas de empresa en Mazatlán.