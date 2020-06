La pandemia del COVID-19 cambia la fiesta de San Juan en Villa Unión

Mazatlán, Sinaloa.- Una celebración diferente, debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, se vivió ayer en Villa Unión durante el Día de San Juan.

La misa fue celebrada a las 10:00 de la mañana, por dos sacerdotes: Eladio Ramírez Manzanares y Rafael Tena Rodríguez. Se dieron cita decenas de personas respetando la sana distancia y usando cubrebocas. El sacerdote lamentó el número de enfermos y la incertidumbre provocada por la pandemia entre las familias.

El festejo

Los feligreses pidieron a Dios para librarse del COVID-19. Además elevaron oraciones para los enfermos del virus, pidieron a Cristo que cure a toda persona enferma que se encuentra en los hospitales y en sus hogares.

El padre Rafael Tena Rodríguez leyó la liturgia basada en la historia del apóstol Juan Bautista.

El sacerdote Ramírez invita a los feligreses a tener fe; señaló que les preocupa no celebrar a San Juan, y aunque no se festejó como en otros años, no querían dejar desapercibido el día.

Cada fiel tomaba con sus propias manos la eucaristía.

Después de la misa se llevó a cabo el tradicional baño de San Juan, en donde todos los asistentes bañaron al santo patrono afuera de la iglesia; este año no fueron al río.

Manuel Sánchez Villalpando, el Cuchupetas, señaló que pidieron al patrono por la cura del COVID-19 y por un buen temporal de lluvias.

El sacerdote de Villa Unión, Eladio Ramírez Manzanares, señaló que en medio de la emergencia sanitaria es importante mantener la fe y tomar las recomendaciones de las autoridades.Señaló que se llevó a cabo la misa y el tradicional baño para no ignorar el día, dijo que solo se llevará a cabo el festejo.

