“La perseverancia es la clave para conseguir metas”: Damaris, deportista mazatleca

Sinaloa.- Perseverancia, disciplina y talento nato, son las fortalezas que describen mejor a la joven mazatleca Damaris Ballesteros Valdez, que con apenas 18 años de edad, pero con una larga historia en las duelas, ya es una profesional del deporte ráfaga, jugando hoy con Las Plebes Basketball Club Mazatlán, en la competitiva Liga Mexicana de Baloncesto profesional femenil.

Damaris Ballesteros es la prueba fiel de que los sueños se alcanzan, y con una vida en el baloncesto, buscará en la universidad seguir su camino como deportista y profesionista en nutrición.

¿Cómo fueron tus inicios en el basquetbol?

“Estoy practicando basquetbol desde que tenía 8 años, empecé en tercero de primaria. Inicié entrenando con mi papá, que fue el primero que me guio por el camino del bonito deporte.

”Mis dos hermanos mayores practican futbol, mi hermana Naomi empezó a jugar básquet, entonces yo, por seguirle la corriente, dije ‘bueno, yo también lo quiero intentar’, y hoy he llegado lejos gracias a ella”.

¿Desde cuándo te diste cuenta que ibas a figurar en el deporte, y qué logros has conseguido a nivel amateur?

“Yo, desde que estaba muy chica, he representado a Mazatlán. Desde que tenía 13 años he sido seleccionada mazatleca en eventos estatales con la categoría sub-15. Y a Sinaloa lo he representado también en eventos nacionales con buenos éxitos, hasta llegar aquí a una nueva etapa en el profesional que acaba de iniciar este año con Las Plebes.

”Este año estuve en el torneo de tercias, y en la modalidad 5 x 5 en Juegos Nacionales Conade. En la de 5 nos trajimos la medalla de plata y fue un gran logro conseguir esto para Mazatlán”.

¿Cómo llegó la oportunidad de Las Plebes Basketball a tu vida y cómo fue el salto al profesionalismo?

“Cuando inician los try out del equipo, yo no estaba tan segura de integrarme, pero mi papá me dijo que hay que intentarlo, hay que probar a ver qué sale. Y sí, el profe Ladys Gutiérrez y la directiva del equipo me dieron la oportunidad de formar parte del club como la jugadora juvenil. La verdad, ha sido una experiencia muy agradable, por lo mismo que he aprendido y observado mucho de todos las jugadoras, porque han tenido más experiencia y es algo que me ayuda a mejorar en el juego”.

¿Cómo ha sido tu proceso de adaptación con las otras jugadores mayores en el equipo?

“La verdad, que he aprendido mucho de ellas, ya que ellas mismas se acercan a darme consejos, a tener una plática del deporte agradable, incluso la extranjera Jessica Fairweather me ayudó mucho cuando platicamos; entonces todas han sido muy buenas conmigo y eso también es mucho aprendizaje en la temporada para mí”.

Pese a lo resultados, ¿cómo crees que Las Plebes han ayudado al desarrollo del basquetbol femenil en Mazatlán?

“Yo creo que, más que nada, es una motivación el ver aquí en Mazatlán ese tipo de nivel, un nivel más elevado y profesional. Antes era aspirar a un estatal, a un regional, y ahora es ver los juegos profesionales. Esto debe ayudar a que todas quieran llegar adonde están las chicas. Es un gran inicio y siento que vamos por el buen camino, para que en más años cada vez más jóvenes se introduzcan al de basquetbol y tengan la chance de trascender”.

¿Tienes algún sueño para el futuro, independientemente, dentro del deporte o fuera de él?

“Sí bueno, voy a entrar a la universidad. Ya tengo una escuela seleccionada para estudiar nutrición, que es la Anáhuac, de Querétaro, con una beca. Es una oportunidad muy grande que me dieron y debo aprovecharla porque es salir de la ciudad, conocer nuevas cosas y poder foguearme en juegos de Universiada, que es lo que más me entusiasma ahorita, y claro, poder ejercer profesionalmente mi carrera a su tiempo.

”Obtuve la beca porque fui a hacer try outs a Querétaro, en unas visorías, y, la verdad, desde que entré a Querétaro dije ‘de aquí soy, tengo que aprovechar esta oportunidad’, y se dio”.

Un mensaje para las niñas que sueñan con alcanzar el profesionalismo igual que ustedes.

¿cómo te visualizas dentro de 5 años?

“Le diría que no se rindan, que sigan luchando por lo que quieren. Esto es de años de trabajo, de muchos sacrificios, pero al final todo vale la pena, cada sacrificio cada desvelada tiene un fin, porque los sueños siempre se alcanzan si los buscas y los trabajas.

“Me visualizo en el futuro ya con mi licenciatura, seguir jugando básquet, con mi carrera ya terminada, pero principalmente regresar aquí a Mazatlán, que siempre ha sido mi hogar.

”Espero regresar a jugar, y voy a estar más que feliz de seguir con Las Plebes”.

