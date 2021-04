La primera mala decisión de Morena, fue haber nombrado presidente a Emmett Soto; Rocha Moya

Escuinapa.- “La primera mala decisión de Morena, fue haber nombrado a Emmett Soto como presidente municipal de Escuinapa” fue la respuesta de Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa, al ser cuestionado sobre la derrota electoral que pronostica el alcalde de Escuinapa de la alianza PAS-Morena en el estado y en el municipio.

Dicha información fue emitida por Rocha Moya, durante su visita a Escuinapa en donde se reunió con militantes y simpatizantes del Partido Sinaloense y de Movimiento Regeneración Nacional.

El pasado 31 de marzo, Emmett Soto en entrevista con EL DEBATE dijo que a la alianza PAS-Morena les espera una derrota electoral, ya que se han tomado malas decisiones que mantienen con gran inconformidad a los simpatizantes y militantes de Morena.

“Hay gente muy molesta, me lo han expresado, incluso ciudadanos que no son militantes, pero que son simpatizantes al partido y que en la elección pasada votaron por Morena. Considero que sí puede haber afectaciones y se puede registrar un descenso en las votaciones hacia el partido, no lo digo yo, expreso lo que me han dicho los ciudadanos, simpatizantes y afiliados al partido, hubo malas decisiones”, puntualizó el alcalde el pasado 31 de marzo a EL DEBATE.

Al cuestionarlo sobre la derrota electoral que Soto Grave augura al haber concretado la alianza PAS-Morena dijo, “No tiene razón, son sus deseos, bendito sea Dios que no se van a cumplir con antojos de él, pero eso no sucederá”.

¿Ha dicho que se han tomado malas decisiones al interior de Morena?, “La primera mala decisión es haberlo nombrado presidente municipal a él”.

Sobre los despidos que se han realizado en el Ayuntamiento de Escuinapa por participar en actos de campañas políticas, el candidato a gobernador comentó.

“Está mal que los despidan es una represión que no deben dar y el presidente municipal (Emmett Soto) es de Morena, bendito sea Dios, qué nos va a pasar con los del priistas o panistas”, expresó Rocha Moya

Dijo que no aspiran a que los apoyen los funcionarios públicos, pero si hay alguien que en sus ratos libres, los fines de semana cuando no están en horario laboral, es importante que les permitan ejercer sus derechos ciudadanos, ya que lo que están haciendo son actos de represión.