La única consulta que debe hacer el 'Químico' Benítez es sobre su salud mental: Sergio Torres

Mazatlán, Sinaloa.- En la única consulta que debe de pensar el 'Químico' Benítez es en la de él, con un profesional de la salud mental, afirmó el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres.

El ex candidato a la gubernatura de Sinaloa, dijo que la intención del alcalde Luis Guillermo Benítez, de hacer una consulta para que los ciudadanos decidan sobre la realización o cancelación del Carnaval, deja en claro que el alcalde no puede "dimensionar que la salud y vida de las y los mazatlecos y sinaloenses no está a discusión".

"Al Químico Benítez ya nos dimos cuenta que lo que menos le importa es la vida y la salud de las personas. Al Químico Benítez lo que le preocupa es su propaganda, lo mediático", dijo.

Leer más: Plantearán a Miguel Torruco queja por cobros de predial a campos de golf en Sinaloa

Torres Félix indicó que el alcalde de Mazatlán "le está ganando en iniciativa política a Rocha. El gobierno del estado va detrás del Químico Benítez, no hay coordinación", criticó.

Facebook de Sergio torres. Foto: Captura

Leer más: Jumapam inicia trabajos de nueva línea de abasto para La Noria en Mazatlán

El dirigente del Movimiento Ciudadano dijo que el tema de salud "está por encima de cualquier autonomía municipal, porque tiene que ver con la vida y la salud de las personas".