Ladrilleros en El Rosario, aún afectados por las lluvias de Nora

Sinaloa.- Desesperados se encuentran los ladrilleros de la comunidad de El Pozole, en El Rosario, porque siguen afectados por Nora.

No hay apoyos

Juan Pedro Ibarra, líder de los ladrilleros, señaló que hasta ayer no habían obtenido ningún apoyo por parte del gobierno federal.

“No hubo nada de respuesta por parte de ningún departamento de gobierno”, expresó Juan Pedro Ibarra.

A los jefes de las ladrilleras les parece injusto no tener respuesta del gobierno. Aseguran que solo prometieron buscarles un crédito a la palabra, además de despensas.

El representante de los ladrilleros dijo que alrededor de 60 hectáreas de terreno donde se fabricaba el ladrillo siguen bajo el agua. Ibarra explicó que han tenido que rentar otros predios con el objetivo de no dejar sin trabajo a sus colaboradores.

Juan Pedro Ibarra exhortó a las autoridades para que acudan a la mencionada comunidad a constatar los daños y se implementen programas de apoyo. Reveló que alrededor de 100 familias siguen sin empleo.

Advertencia

La mayoría de los ladrilleros y las familias que dependen de esa actividad estarían dispuestos a manifestarse, bloquear calles o incluso el aeropuerto de Mazatlán.

Ibarra detalló que no quieren perjudicar a los demás ciudadanos, es por eso que no se había tomado esa decisión, aunque no la descartan. Esperarían por lo menos una semana. De no tener respuesta, podrían acudir a esa medida.

Antecedentes

Desde el pasado mes de septiembre, los productores se vieron afectados por el huracán Nora.

Incluso acudieron a la presa Picachos a manifestarse y le pidieron de su apoyo al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Los afectados son alrededor de 50 jefes, cada uno tiene a seis trabajadores más que dependen de esta actividad. Cada patrón perdió un horno con un costo de 50 mil pesos.

El Dato

Agricultura

También pidieron ayuda para los agricultores. Tan solo en la zona de la sindicatura de Villa Unión se perdieron alrededor de 70 hectáreas. Se tuvo que volver a sembrar, por lo que gastaron más dinero.