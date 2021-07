Largas filas en los cuatro puntos de vacunación contra Covid-19 para los de 30 y más en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Jesica, desde muy temprano, así como cientos de personas de 30 a 39 años de edad de Mazatlán hacen fila para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca.

"Nos llegó la hora", resaltó Jesica Anaya emocionada tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Los puntos de vacunación se ubican en el Hospital Militar Regional de Especialidades, Centro de Convenciones, cancha Germán Evers y el Polideportivo de la UAS.

Pese a las largas filas hubo orden y la inmunuzación fluyó con rapidez.

De las 9:00 a 18:00 horas se está aplicando la primera dosis a este sector de población e incluso rezagados de grupos de edad de más de 50 y 60 años.

Hay personas que no querían la vacuna pero al ver el brote de casos de Covid-19 de los últimos días, acuden, como el señor Alejandro Álvarez de 65 años, había dicho que no se iba vacunar por su religión, pero ya ha tenido dos pérdidas en la familia y "esto ya no me gustó y aunque mi religión me lo prohiba vine a protegerme".

Adultos de 30 años en adelante hacen fila en uno de los centros de vacunación contra Covid-19 en Mazatlán. Foto: Víctor Hugo Olivas/ Debate

La vacunación para los jóvenes de 30 a 39 del municipio de Mazatlán, se realiza del domingo 11 al jueves 14 de julio.

