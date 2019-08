Largas filas para recibir apoyos de bienestar y registro en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Las mesas para la entrega de apoyos a zona rural se saturaron por cientos de adultos mayores que no les ha llegado el recurso y otros que buscan ingresar al programa.

El gimnasio de box y lucha del Infonavit Playas, sede de la entrega de ayuda para adultos mayores, resultó insuficiente para las cientos de personas que acudieron.

Desesperación

María Esther Sánchez, de la colonia Tierra y Libertad, compartió que aún no se favorece con los apoyos. Dijo que ya se inscribió en el programa pero le dicen que no aparece en la lista.

Hoy acudió y le indicaron que en unos días volverán a abrir las mesas para otorgar ayuda y registro.

A su vez, Teresa de Jesús Ibarra, vecina de la colonia Renato Vega, explica que ella ya recibía el apoyo en el anterior gobierno, se reinscribió pero aún no ingresa al programa de bienestar.

Fichas

Karla Daniela Ulloa Rodríguez, coordinadora del programa nacional de becas Benito Juárez, resaltó que ayer se abrió ventanilla en Mazatlán para otorgar apoyos a la zona rural y urbana.

Asimismo, para reincorporaciones a personas que ya estaban en el programa pero desde diciembre a la fecha no les ha llegado el recurso.

También a quienes se inscriben por primera vez al Programa de Bienestar de las Personas Adultas mayores.

Se otorgaron mil 200 fichas, pero fueron insuficientes pues llegaron muchos ciudadanos a reincorporarse y en busca de la tarjeta.

Ulloa les notificó que en dos semanas volverán a abrir estas mesas para que vuelvan y se registren o reciban la ayuda.

Hubo personas que no entendían el motivo para no aparecer entre los beneficiados si cumplen con todos los requisitos. Adela Martínez refiere que por su edad ya no puede laborar. Hace tamales para vender pero no le alcanza.

Becas

También se hicieron registros para el programa de becas para alumnos de educación básica. Cada padre recibe un apoyo de mil 600 pesos por bimestre. Si tienen hijos en preparatoria, es un recurso adicional de mil 600, y próximamente se hará el censo directamente en las escuelas. Para nivel profesional, la inscripción se hará en línea ya que inicie el ciclo escolar.