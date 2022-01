Largas filas y sin pedir certificado de vacunación, el ingreso al partido Mazatlán FC vs Toluca

Mazatlán, Sinaloa.- Eran en punto de las 19:00 horas cuando el ingreso al coloso de Pradera Dorada las enormes filas empezaban a generarse y la sana distancia pareciera que a quienes pretendían ingresar a presenciar el partido entre el equipo local Mazatlán FC y el conjunto mexiquense del Toluca, así como también entre quienes estaban en los accesos no fue necesario solicitar el certificado de vacunación entre los aficionados.

La apertura de los accesos se dio aproximadamente a las 18:00 horas, donde a esa hora sólo habían ingresado alrededor de unos 396 aficionados de ambos equipos.

En punto de las 20:00 horas que se da el silbatazo inicial se había contabilizado un ingreso de 4341 personas en el interior del “Kraken” en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Leer más: Fecanaco asegura que el Aerospace traerá atracción a Mazatlán

Siendo aproximadamente las 20:44 horas se atendió a una persona por problemas de deshidratación, siendo atendida por paramédicos de Protección Civil Municipal y se le trasladó a una clínica particular sobre la Avenida Manuel J. Clouthier en la colonia Ricardo Flores Magón.

En el interior del coloso inmueble la sana distancia entre quienes estaban disfrutando del encuentro que iba ganando el cuadro local, no fue tan importante y no había separación de espacios previamente establecidos según los protocolos de sanidad que en muchas ocasiones se ha comentado que se realizan en dichos encuentros y en esta ocasión no se realizaron.

Sin respetar protocolos para ingresar al partido Mazatlán FC vs Toluca | Jorge Osuna/ Debate

Así como tampoco fue necesario solicitar el certificado de vacunación a quienes acudieron a dicho encuentro, sólo en el acceso con el uso de máquinas tipo fumigadoras se estuvo rozeando a quienes estaban haciendo fila para accesar al encuentro donde se daba por inaugurado el Torneo de Clausura 2022 “Grita México” de la Liga BBVA.

A las 21:06 horas se reportó una riña de grandes magnitudes afuera del inmueble ubicado sobre la Avenida Múnich donde tres personas resultaron lesionadas por mordedura de perro, personal de Protección Civil atendió a los lesionados y sólo uno de ellos fue trasladado a recibir atención médica al Hospital General.

A las 21:57 horas se da el silbatazo final logrando un aforo de 8915 personas en dicho encuentro, donde el equipo local perdió por un marcador de 2 a 1.

Leer más: Aseguran agua para Concordia con proyecto de tratadora de agua para la presa Picachos

En total se reportó la detención de 16 personas por alterar el orden público, tanto en el interior del estadio como fuera del mismo. Se brindó la atención a cinco personas de las cuales sólo se trasladó a dos y tres se negaron a ser trasladadas.