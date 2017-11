Las Mañanitas sufre robos en comercios y viviendas

Mazatlán, Sinaloa.- Desde hace un año, los robos en el fraccionamiento Las Mañanitas se han incrementado en comercios y viviendas, estos siendo perpetrados por jóvenes a cualquier hora del día ante la escasa vigilancia de policías municipales, que aunque patrullan la zona, se distribuyen a otras colonias.

Asaltos son “normales”

Los comercios de la avenida Jacarandas, de Las Mañanitas, han sido asaltados en reiteradas ocasiones. Una cremería fue atracada la semana pasada en la madrugada, donde forzaron los candados y cortinas, por lo que reforzó su seguridad con un sistema de alarmas y detectores de movimiento.

“Una de las farmacias también fue asaltada de tarde hace dos días, al igual que la tortillería, y no es la primera vez, lo mismo pasa con todos los comercios, que ya lo vemos como algo normal, porque sabemos quiénes son y dónde viven”, dijo la comerciante. En el caso de robos a viviendas, no solo se limitan a tuberías de cobre, cableado y aparatos electrónicos, sino también a otros artículos de hogar y uso personal de los habitantes, que después son ofertados por asaltantes a otros vecinos.

También en fraccionamientos

El coordinador de la Comisión de Honor y Justicia del municipio, Giova Camacho, dijo que estos casos de robos no solo ocurren en las colonias de la periferia, como Las Mañanitas, Pradera Dorada y Valles del Ejido, sino también en fraccionamientos como Lomas de Mazatlán y Mediterráneo, por lo que se pronunció a favor de analizar con seguridad pública qué estrategias pueden mejorarse y ver los resultados. “Se acordó incrementar los rondines en fraccionamientos y comercios, pero han aumentado los casos. Se necesita analizar qué va a funcionar. No hay un espacio de la ciudad que no tenga inseguridad o índices de violencia”, dijo.