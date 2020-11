Las acciones como gobernante ilusionan o desilusionan: PRI

Los Mochis, Sinaloa.- Las acciones que haces como gobernante ilusionan o desilusionan. Hoy tenemos personas más informadas en el aspecto político, toda acción se da a conocer por las diferentes redes sociales, quedan a la opinión de muchos que a veces sin entender de política entienden lo que pasa en su municipio.

Cuando puedes gobernar y no lo haces con táctica política, con visión de mejora social, con visión de mejora ciudadana y sobre todo que a quienes tienes a tu mando incurran en abusos, los agraviados, los vecinos, la sociedad en sí te lo cobran, en este caso ya no dando la confianza, porque esta no se recupera; además que tenemos una sociedad que impera en las ganas de que sus gobernantes gobiernen bien y el beneficio no sea para unos cuantos.

Para gobernar se necesita ponerse en los zapatos del otro, y cuando llegan al poder personas que son más empresarios que políticos, manejan el municipio como una empresa, no con esa sensibilidad que se necesita, con ese don de dar lo mejor por la confianza de un pueblo.

Opinión de Aurelio Rodríguez González

Secretario del CM del PRI de Rosario