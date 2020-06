Las colonias con mayor contagio de Covid-19 en Escuinapa

Escuinapa.- Las colonias con mayor contagio de Coronavirus son Pueblo Nuevo y 10 de Mayo, así lo informaron autoridades municipales durante su programa de radio “De frente al gobierno”, en donde llamaron a la población a abstenerse en visitar estas zonas urbanas y a continuar permaneciendo en casa, ante la proliferación de casos masivos de esta enfermedad, que ya suman 21 casos activos.

Javier Palomares Barajas, jefe de Servicios Municipales informó que lamentablemente los escuinapenses han entrado en una etapa de relajamiento social en las últimas semanas, lo que se ha visto reflejado en la cifra de contagios.

Dijo que según los datos emitidos hasta el 4 de mayo, por la Secretaría de Salud en Sinaloa se tienen 21 casos activos de coronavirus en Escuinapa, 10 recuperados y 4 personas fallecidas. Cifras que refleja el relajamiento social que se ha ejercido en las últimas semanas por parte de la población.

Mencionó que la intención de informar en donde hay mayores casos de coronavirus en el municipio, es para que la gente tome sus precauciones y no visite estas colonias o comunidades, para evitar mayores contagios de esta enfermedad.

“La intención de decirles la ubicación de los casos es para que confirmen que esta enfermedad es una realidad y decirles que en todas las colonias hay, pero la mayoría de casos permanecen en Pueblo Nuevo y 10 de Mayo, en las comunidades en Isla del Bosque y Ejido de La Campana”, enfatizó Palomares Barajas.

Aprovechó para reiterar el llamado de nueva cuenta a la población, porque se siguen viendo en las colonias a niños en la calle sin ninguna protección, la recomendación es que si tiene hijos no los deje salir a la calle, si como adultos tienen que salir use cubrebocas, si ven una conglomeración de vecinos, no se acerquen, aplique una sana distancia.

Añadió que otra situación que se ha detectado es que hay personas que han sufrido de hostigamiento por parte de sus conocidos, quienes se burlan de verlos con el uso de cubrebocas, guantes, lentes o caretas.

“Decirle a quienes si atienden el llamado y que usan cubrebocas, guantes o caretas que no hagan caso a las personas que se burlan de esta situación, que se sigan protegiendo, para mantenerse su salud y la de su familia, quienes no creen y han tomado a la ligera estas recomendaciones han empezado a enfermar, así lo reflejan las estadísticas emitidas por la Secretaría de Salud”, concluyò el jefe de Servicios Médicos en Escuinapa.

