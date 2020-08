Las lluvias podrían dañar las obras en carreteras en Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- La llegada de la temporada de lluvias ha puesto en riesgo la carpeta asfáltica del recién construido tramo carretero a El Trébol 2, ya que se requiere la construcción de cunetas para que haya una mejor fluidez de las aguas pluviales y no dañe este tramo carretero que fue edificado en 2019.

Los vecinos de El Trébol 2 y Aguacaliente alzaron la voz para solicitar la intervención de las autoridades, ya que temen que la cuarta etapa de la carretera La Concha-El Trébol 2 sea dañada con las lluvias.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Es una verdadera lástima que una carretera que está recién construida se dañe con las lluvias, ya que no construyeron cunetas y esto está generando deslaves que pueden provocar daños a la carpeta asfáltica de la carretera que se acaba de construir de Las Pilas hasta el arroyo del Ciruelo, expresó uno de los habitantes.

Explicaron que de no atender el llamado de construir cunetas, se corre el riesgo que la carpeta se levante, ya que en la zona de curvas está cubierto de grava de los deslaves de los cerros, lo que pone en riesgo el transitar de los conductores, que pudieran derrapar con la velocidad.

El acercamiento

Ante este problema, los habitantes de ambas comunidades se unieron y viajaron a la cabecera municipal para buscar tener un acercamiento con el presidente municipal Emmett Soto Grave.

“Ya hemos buscado tener un acercamiento con el presidente municipal para informarle del daño que está sufriendo en la carretera y hacerle la solicitud para la construcción de cunetas, pero no nos recibió, nos dijeron que no estaba recibiendo a nadie por el problema del coronavirus, así que no hemos podido manifestarle nuestra preocupación de que esta carretera que es nueva se vaya a dañar, por eso hacemos el llamado a través de EL DEBATE”, mencionaron.

La inspección

Emmett Soto Grave, presidente municipal, realizó una supervisión en la zona y se detectaron los daños en esta rúa estatal que ha sido impulsada con recursos federales del Programa de Comunidades Indígenas. Esto último, según un comunicado que envió el Ayuntamiento a los medios de comunicación.

El Trébol 2 es una de las comunidades más marginadas del municipio y es habitada por el grupo étnico tepehuano.