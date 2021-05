Las madres festejarán su día en sus hogares y con sus familias en Mazatlán

Sinaloa.- Este Día de las Madres, las festejadas celebrarán en sus hogares y acompañadas de su familia en la ciudad de Mazatlán.

Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, las madres de familia no podrán festejarse como en otros años, cuando se organizaban grandes convivios.

Otras aseguraron que extrañan los festivales escolares, pues el ver a su hijos recitar algún poema o participar en algún bailable también era buen regalo.

Sobre si ya pidieron su regalo, contestaron que nunca piden nada en específico, se conforman con lo que les den sus hijos. Aseguran que el mejor presente es festejar junto a sus hijos y tener salud en estos tiempos difíciles de pandemia.

Medidas

Algunas personas que tienen a sus madres en edad avanzada optan por cuidarlas. Es por eso que solo llevarán pastel y comida a sus hogares para no salir a la calle, pues apenas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Yo no soy exigente con los regalos”: Alejandra Cabrera, Madre de familia

Nunca les pido regalo a mis hijos. Lo que caiga es bueno, lo que sea su voluntad. Aunque me preguntan qué es lo que voy a querer por el Día de las Madres, siempre les digo que nada.

Es mejor no saber y que todo sea sorpresa. Además, creo que todas las mamás nos conformamos con pasar el día en compañía de los hijos, ese es nuestro mayor regalo.

No creo que sea un día diferente porque ya se relajaron los protocolos. Ya andamos en la calle aunque sea por las compras, pero se ve mucha gente. De todos modos nosotros vamos a festejar en casa con la familia.

Aunque sabemos que todo se relajó y parece que hay pocos casos de Covid en Mazatlán, no vamos a salir a ningún restaurante. A mí no me gusta la idea de estar esperando afuera hasta que tengan cupo, a eso no se le puede llamar festejo.

Yo solo espero divertirme en mi casa, con toda la familia, comer y comprar por lo menos un pastelito. El año pasado también así lo hicimos en casa, que estaba más dura la pandemia, un pequeño festejo y listo porque hay mucha gente en las calles.

“Nuevamente tendremos un festejo diferente”: Margarita Valdez, Madre

Este año vamos a festejar con mi madre. Vamos a convivir con ella en la casa. No podemos salir a la calle porque ese día hay mucha gente por todos lados y preferimos cuidarla.

Nuevamente tendremos un festejo diferente por la pandemia. Creo que muchos van a hacer algo en sus casas por lo mismo. Cuando se tienen a personas de población de riesgo no queremos exponerlas a un contagio.

Vamos a organizar una comida toda la familia. Nosotros somos muy pocos. Lo único que tengo seguro es el pastel. El año pasado todavía estaba más difícil, había gente en los restaurantes pero había más cuidados.

Pienso que la mayoría solo tendrá algo pequeño porque también la situación está muy difícil, algunos no recuperan sus empleos. Lamentablemente, muchas personas no van a poder comprarles un regalo a sus mamás. Ya sabíamos que estaría muy difícil, no vamos a estar bien hasta que pasemos a semáforo verde y se termine esta enfermedad que ha dejado a muchos en crisis. Esperemos que para el próximo año se mejore todo y festejar bien.

“El mejor regalo es tener salud”: Rosario Fregoso, Madre de familia

Este Día de las Madres los regalos salen sobrando, yo soy feliz con lo que me den.

El mejor regalo es tener salud en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a causa de la pandemia. Además, no necesitamos que nos den precisamente un regalo el 10 de mayo, pueden ser otros días. Sabemos que es por tradición, (pero) lo importante es pasarla en familia.

En mi caso, por primera vez voy a pasarla con mi mamá. Ella siempre salía de la ciudad a festejar con mis hermanos. Pero este año no la dejamos a salir a ningún lado por esto de la contingencia sanitaria, mejor que se cuide.

Además, apenas le pusieron su primera dosis contra el Covid-19, tiene que esperar a la otra vacuna para poder estar más tranquilas. Pienso que este año será muy diferente el festejo del 10 de mayo, bueno, entre comillas.

Porque la verdad no estamos respetando la contingencia como debería de ser, esa es la realidad, nadie la respetamos. Sí traemos el cubrebocas, nos lavamos las manos, pero la verdad, las fiestas se siguen haciendo, no se respeta la sana distancia.