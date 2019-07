Las obras en Zona Dorada culminarían en tres días

Mazatlán, Sinaloa.- A lo largo de mil 550 metros de la avenida Camarón Sábalo se ha realizado la instalación de tuberías de 10 pulgadas de diámetro, para la ampliación a la red de agua potable desde el pasado 19 de julio.

La obra dio inicio con la instalación de tuberías de agua potable para la mejora de la ciudad.

Sin embargo, mientras los trabajos avanzan, causan molestias en los comerciantes de la zona, disgusto en turistas y un caos vial en las horas pico que abarcan desde las 12:00 horas hasta casi después de las 18:00 horas.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

José González, ingeniero a cargo de la obra, admite que ha recibido reclamos de viva voz por parte de los comerciantes en la zona.

“Nos dicen que por qué en estas fechas se tienen que realizar este tipo de obras, pero nosotros solo hacemos nuestro trabajo y nos contrataron para un mes”, dijo José González, ingeniero encargado.

Comentarios

Durante la instalación de las tuberías, los comerciantes se vieron afectados con la disminución de ventas, pues los compradores al querer estacionar sus vehículos y no encontrar lugar se alejaban molestos de la zona.

Y es que para retornar la zona, los conductores tienen que pasar por la avenida como si fuera un laberinto, debido al tráfico que se genera, dijo Carlos Rosales, cliente de un conocido comercio.

Yo no vuelvo hasta que terminen esta obra, no hay estacionamiento, el carro me queda lejos y hay un trafical, comentó.