Le llueven peticiones a Rocha Moya durante su visita a Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa.- Transformando Comunidades llegó al último municipio del sur de Sinaloa, para dar certidumbre a la población, quienes aprovecharon para hacer su carta a Sata Claus en pleno mes de julio, entre las peticiones más anhelada por los escuinapenses fueron: La atención en obras de desazolve para evitar inundaciones, la rehabilitación de espacios educativos, apoyos para microempresarios y comerciantes, el mejoramiento de instituciones de salud.

La espera fue muy larga, los escuinapenses se mantuvieron a la expectativa por ocho meses y anhelaban la visita del mandatario estatal, Rubén Rocha Moya a este municipio; por lo que no dudaron aprovechar los beneficios del programa social implementado por el estado denominado, “Transformando Comunidades” y esperar pacientemente al gobernador para plantear sus principales demandas.

Rocha Moya arribó a la unidad deportiva minutos antes de las 10:00 horas, en el lugar ya lo esperaban decenas de escuinapenses, unos con pancartas en mano quienes solicitaban la impermeabilización del jardín de niños Federico Foebel.

Personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa abordaron al mandatario, para solicitar su intervención para que se les haga efectivo el pago de sus salarios y aguinaldos que se les adeudan desde la administración pasada.

Directivos de la secundaria SNTE se acercaron para hacer la solicitud para que sus alumnos puedan tener una mejor educación, ya que su infraestructura carece de aires acondicionados.

Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal agradeció públicamente el apoyo que el gobernador brinda a Escuinapa, en donde se construyen 20 obras de beneficio social para la población de su municipio.

“Señor gobernador no me puedo despedir, no sin antes agradecer todo su apoyo que nos ha brindado para estar realizando casi más de 20 obras sociales que vienen a beneficiar a muchas colonias, y que en estos ocho meses de gobierno se empieza a ver la transformación de nuestro municipio”, expresó.

La alcaldesa continuó; “Gracias a la contribución de todos los escuinapenses con el pago de su impuesto predial, el día de ayer adquirimos un camión recolector, con esta demostramos que los escuinapenses están trabajando en equipo porque este camión se compró con los impuestos de los escuinapenses, y aquí yo le digo; yo pongo un camión y espero que usted nos ponga el otro”, expresó García Sánchez durante su participación.

Rocha Moya al iniciar su discurso expresó; “No vengo a echar discursos elegantes, vengo a platicar con la gente”.

En un dinámico discurso en donde el mandatario estatal, interactuó con los escuinapenses por más de una hora, le llovieron peticiones de todo tipo, desde El Trébol Dos hasta Teacapán.

Cada una de las peticiones que recolectó de su llegada, las enumeró durante su participación y les dio respuesta: Dijo que para su gobierno los salarios y prestaciones de los trabajadores son sagrados, por ello atenderá y apoyará a la presidenta para solucionar los problemas que fueron heredados de la deuda de salarios y aguinaldos de los trabajadores de Jumapae.

Dio instrucciones al secretario de Obras Públicas para atender de inmediato el tema del desazolve del cauce del Río Las Cañas, ya que representa un riesgo inminente de inundaciones para decenas de familias de la sindicatura de La Concha, de igual manera se atenderá el arroyo Buñigas en la cabecera municipal.

Dijo que para su gobierno es prioridad garantizar el agua potable a los sinaloenses, por ello se canalizarán recurso para la rehabilitación del pozo profundo que abastece la comunidad indígena de El Trébol 2, quienes desde el paso del huracán Pamela, sufren la falta de agua potable en sus hogares.

La dotación de aires acondicionados para la secundaria SNTE, drenaje para Tecualilla, San Miguel de La Atarjea, la rehabilitación de las unidades de salud, medico las 24 horas para Teacapán, la pavimentación de una de las calles de Isla del Bosque, para evitar inundaciones, apoyo para los pescadores con una segunda asignación de Bienpesca aportado por el estado para el mes de septiembre, la entrega de motores marinos, el respaldo para inspección y la vigilancia, un camión para CTMAR, la rehabilitación del campo de primera fuerza, la rehabilitación de caminos sacacosechas y dotar de internet gratuito; fueron de las peticiones y compromisos adquirido durante el programa social Transformando Comunidades.

Añadió que su gobierno a desechado las grandes obras como el estadio de futbol realizado la administración pasad, para apostarle a los programas sociales que verdaderamente lleguen a la gente, como lo es la pensión para discapacitados, en Sinaloa no quedará ningún discapacitado sin recibir su pensión, ya que se han destinado 600 millones de pesos, para atender a los 80 mil discapacitados en el estado.

También anunció que antes de que culmine el mes de diciembre con el apoyo del Gobierno Federal se dará cobertura al mejoramiento de las 308 instituciones de salud en Sinaloa, mismas que serán rehabilitadas, equipadas y dotadas de medicamentos.

Para impulsar la economía en Escuinapa se canalizaran recursos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para brindar a comerciantes y micro emprendedores préstamos que les permitan hacer crecer sus negocios.

Al culminar el evento oficial, las autoridades estatales y municipales pusieron en marcha el nuevo camión recolector de basura, que fue adquirido con recursos municipales, aportados por los ciudadanos que acudieron a efectuar el pago de sus impuestos.