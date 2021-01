Levantan la mano 17 mujeres priistas para la alcaldía de Escuinapa

Escuinapa.- Un grupo de mujeres priistas hacen el llamado al Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para alzar la voz y manifestar su interés por ser tomadas en cuenta para la designación de la próxima candidatura por la alcaldía de Escuinapa en el estado de Sinaloa.

En conferencia de prensa, el grupo de mujeres priistas manifestaron su posicionamiento y emitieron un mensaje contundente a su partido, son 17 líderes en los diferentes sectores de la sociedad escuinapenses, las que se dicen estar preparadas y listas para que su partido las tome en cuenta para la elección de quien abanderará la candidatura por la alcaldía de este municipio sureño de Sinaloa.

Concepción Aguirre Quevedo, representante del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) fue la primera en alzar la voz y decir que en Sinaloa se vive un momento histórico para las mujeres, al verse reflejado la paridad de género en la asignación de candidaturas, ya que se contempla que de los 18 municipios del Estado, 9 candidaturas sean destinadas para mujeres, por eso en Escuinapa se ha generado la unión de un grupo de mujeres que buscarán ser tomadas en cuenta para estos cargos de elección popular y de la función pública.

“Estamos por iniciar un proceso electoral y que están por lanzarse las convocatorias de nuestro partido (PRI), sabemos que de los 18 municipios que somos en el estado de Sinaloa, 9 serán para mujeres y que los espacios de la gestión pública también serán un 50 y 50. Por ello estamos levantando la mano y decirles que estamos listas, las 17 personas que conformamos este grupo de mujeres priistas, están preparadas, son mujeres líderes, que tienen su historia de vida y que tienen muchos tiempos de caminar en elecciones que han llevado a candidatos a los triunfos”, expresó Aguirre Quevedo.

Gloria Arlin Llamas Rojas, dijo que decidieron hacer públicas sus aspiraciones, para pedir lo que por ley le corresponde a las mujeres en Escuinapa, que es la distribución de los cargos de elección popular y de la función pública en un 50 por ciento.

“Nos hemos organizado con un único fin, para que a la mujer se le revalore, sea empoderada y tenemos que pedir por ley lo que nos corresponde, que es el 50 por ciento, hemos estado realizando trabajos a través de diferentes organizaciones y las que se sumen en el camino. Lo que estamos pidiendo es la alcaldía de Escuinapa, porque nos corresponde. Y queremos que sea cualquiera de nosotras porque podemos ocupar ese cargo, para ello estamos preparadas”, expresó Llamas Rojas.

Al cuestionarles sobre las aspiraciones de la ex alcaldesa Fernanda Oceguera Burques, Aida Alduenda Barrón, aclararon que ella no pertenece a este grupo de mujeres priistas, que hasta el momento no ha tenido un acercamiento, pero que respetan su aspiración y que de igual manera buscan ser tomadas en cuenta para buscar la candidatura por la presidencia municipal de Escuinapa.

El grupo de mujeres priistas está integrado por: Las ex presidentas de DIF, Celia Sarabia Abrajan, María Isabel Sánchez Villa, (No asistieron a la reunión, por motivos de salud), Claudia Monserrat Barrón Sánchez, Aida Alduenda Barrón, Nohemí Núñez García, Romana Rubio García, Maleny Hernández Domínguez, Fabiola Barrón Crespo, Rosina Murúa Sánchez, Carmen Díaz García, Edith Cristina Quevedo Lerma, Rosalva Isela Barrón Crespo, Lizbeht Medina Tiznado, Gloria Arlin Llamas Rojas, Monserrat Gallardo, Patricia Villavelazquez, Cristina Rodríguez Pérez y Concepción Aguirre Quevedo.