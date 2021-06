Liberan oficinas del Hospital General de Escuinapa, el conflicto laboral llega a su fin

Escuinapa.- Rosa Domínguez Galván, quien hasta la mañana del 29 de junio fungió como jefa de enfermeras renunció a su cargo, en pro de coadyuvar a que el Hospital General de Escuinapa retome sus actividades y vuelva a ser una institución que brinde sus servicios con calidad y calidad a los escuinapenses, informó Francisco Javier Prado Yuriar, director de esta institución de salud.

Desde hace varios meses que los conflictos internos en el interior de este nosocomio se habían agudizado, un grupo de trabajadores decidieron sacar a la luz pública los problemas que se viven en esta institución e iniciaron con acciones de presión para exigir a las autoridades la destitución de administrador y a la jefa de enfermeras, a quienes acusaban de hostigamiento laboral, de malos tratos y de no aplicar de manera correcta los recursos de esta institución pública.

Durante este tiempo se efectuó el cambio de tres directores, la destitución del administrador, pero permanecía en su cargo la jefa de enfermeras, por lo que los trabajadores inconformes mantenían tomadas las oficinas administrativas del hospital.

Fue el lunes 28 de junio cuando personal del área Jurídica visitó el hospital para anunciar un nuevo cambio de director, anunciando que a partir de esa fecha Francisco Javier Prado Yuriar asumiría la dirección de esta institución de salud. Pero la exigencia de los trabajadores por el cese de la jefa de enfermeras continuaba.

“Ya se resolvió todo, ya están trabajando todos en sus áreas, tuve que hablar con el secretario de Salud para que me apoyara en unos cambios que tenía que hacer, se trató de mantener a Rosy (jefa de enfermeras) lo más que se pudo porque es muy buena en su trabajo, ayer querían que quitáramos a todas (nuevas en puestos de administración, recursos humanos y recursos materiales), pero ya hoy solo me pidieron la destitución de Rosy, platiqué con ella y dijo “si el problema soy yo no se preocupe, hay que recuperar esto, yo renuncio con tal de que esto funcione” y tuve que aceptar su renuncia y pusimos una nueva jefa de enfermera a Mónica García López”, relató.

Dijo que Mónica tiene una amplia experiencia, es enfermera con especialidad en instrumentación quirúrgica, con una antigüedad de 30 años, así que es de toda su confianza que se que hará un buen trabajo, para recuperar el buen funcionamiento de esta institución de salud.

“El hospital retomará su actividad, en lo que tenemos que trabajar es en actualizarlo porque tenemos mucho rezago en muchísimas cosas, tratar de pagar lo que se debe, la deuda con proveedores para que no falte nada y tenemos todo el apoyo del secretario de Salud, por eso estamos un poco más tranquilo”, indicó el director del nosocomio.

