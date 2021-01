Líder de armadores de Mazatlán solicita apoyo al secretario de Hacienda con subsidio al diesel marino

Sinaloa.- El presidente de la unión de armadores, litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez solicitó el apoyo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera en su visita en la ciuda de Mazatlán, Sinaloa.

Lo que destacó el líder pesquero es la solución para el subsidio al diesel marino. Desde el mes de septiembre se tuvo una reunión en dónde el secretario federal se comprometió a visitar Mazatlán antes del mes de Marzo para atender a los pescadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Mientras no haya una definición de atención no podemos visualizar el futuro no vemos alguna planeación"expresó Jesus Omar Lizárraga.

El presidente de los armadores comentó que no solo los empresarios son afectados con la falta al subsidio.

Leer más: El gobernador Ordaz y secretarios de Marina y SHCP inician gira en Mazatlán

También están miles de familias, comerciantes de abarrotes y hasta ferreteros pues al no realizar capturas no se tienen compras de alimentos o herramientas de los vehículos maritimos.

Jesus Omar Lizárraga aseguró que seguirán tocando puertas para que las autoridades federales atiendan las necesidades del sector.

Lizárraga Manjarrez destacó que solo el 20 por ciento de la flota pesquera opera en el Pacífico mexicano.

Leer más: El narcotráfico se puede combatir y hay voluntad para hacerlo: Rafael Ojeda

Ante la falta de empleo algunos hombres del mar optaron por emplearse en otras actividades, como en el sector turístico, en la construcción o el comercio.

Otros no han podido obtener un trabajo pues son personas que estaban acostumbradas exclusivamente a la pesca.

El líder de los armadores espera que el secretario de hacienda, Arturo Herrera cumpla con su promesa y se atienda por fin a la pesca.

Datos:

2 meses es el plazo que dió el secretario de Hacienda, prometió regresar antes del mes de marzo para recorrer el puerto de Mazatlán, sobre todo el área de pesca.

1 solicitud urgente le realizó el presidente de los armadores litoral del Pacífico, el apoyo al subsidio del diesel marino.