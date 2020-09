Líderes políticos no ven buen rumbo con Morena

Escuinapa.- Con la administración de Andrés Manuel López Obrador, en México se ha perdido el rumbo, aseguran líderes de partidos políticos, ya que ha fallado en el área de la salud, donde se sufre el desabasto de medicamentos, se han perdido más de 2 millones de empleo, se ha desplomado la economía y en materia de seguridad hay mucho qué señalar al registrarse un aumento en homicidios en el país.

Claudia Lizeth Tiznado Flores, presidenta del Comité Municipal del PRI, criticó que con la llegada de Morena al poder, México registra un verdadero retroceso que lo sufren día a día los mexicanos.

Con Morena se perdió completamente el rumbo que tenía nuestro país, no hay empleo, no hay crecimiento económico y una cosa muy importante es que no hay apoyo a los pequeños comerciantes, expresó la lideresa del PRI en Escuinapa.