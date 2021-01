Líderes políticos reprueban aplicación de vacuna Covid-19 al alcalde de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Reprueban líderes de opinión el actuar del presidente municipal, Emmett Soto Grave, quien por influyentísimos y respaldado en su función como alcalde fue de los privilegiados en recibir la vacuna Covid-19, destinada para el personal en riesgo y que se encuentra en la línea de batalla contra este virus que ha causado la muerte de miles de personas en México, Sinaloa y Escuinapa.

Edgar González Zatarían, diputado local dijo que lo ha dicho el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que la aplicación de la vacuna es sin privilegios, es decir que la primera etapa se definió que era para los médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla, contra el Covid-19.

Se espera la segunda ronda según la información del delegado, Jaime Montes se espera para los días 19 y 28 de enero para terminar con la etapa de los trabajadores de la salud, pero lo que no está permitido es que utilicen puestos de gobierno para brincarse el orden establecido por la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal.

“Estoy en desacuerdo en todo momento que se realicen este tipo de prácticas o ese tipo de influencias para poder aplicarse o hacerse de una vacuna, los gobernantes, los servidores públicos y los políticos somos los últimos que deberíamos tener ese acceso a esta vacuna, porque debemos poner el ejemplo y dejar que la población más vulnerable y con mayor riesgo sean los primeros en recibir la vacuna Covid-19”, expresó González Zatarían.

Al preguntarle sobre un posible juicio político en contra del presidente de Escuinapa dijo; “Un juicio político no es tan sencillo para aplicar a un presidente municipal, cuando es un funcionario de confianza se remueve con facilidad, pero en un alcalde no es tan sencillo hay procedimientos muy largos y tardados, habrá que ver si hay suficiente justificación porque tiene que establecerse en la ley y el tema de la pandemia es más un acuerdo nacional e indicaciones del mismo presidente de la república, pero lo del alcalde por ser electo no es tan sencillo”.

Julián Isidro Astorga García, presidente del comité municipal Acción Nacional criticó el actuar del presidente municipal, Emmett Soto Grave, quien no veló por la seguridad de sus compañeros médicos y enfermeras que a diario se enfrentan al riesgo exponiendo su vida en el área Covid-19.

“Es lamentable el actuar del presidente municipal, Emmett Soto, hacemos un posicionamiento en Acción Nacional, porque este es un problema de índole nacional y lo que nos han demostrado es el tráfico de influencias al no respetarse la normatividad anunciada por el presidente de la república, en este caso se están violando las reglas de la aplicación de la vacuna y es un hecho lamentable y vergonzoso para nuestro municipio”, señaló el presidente del PAN en Escuinapa.

Astorga García hizo el llamado a la Secretaría de Salud para que se investigue a fondo y se castigue a los responsables de este hecho, que ha causado la indignación principalmente del personal de salud y de la población en general.

Mayra Guadalupe Andrade Padilla, regidora de Acción Nacional, presidenta de la comisión de Salud condenó tajantemente el actuar de Soto Grave, a quien acusó de utilizar su puesto como alcalde para ser de los primeros en obtener la vacuna Covid-19.

“Condeno el agandalle de parte del doctor Emmett Soto Grave que bajo el puesto de presidente municipal recibió la aplicación de la vacuna AntiCovid19, sin respetar los lineamientos marcados por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador de que las vacunas las recibirán en una primera etapa los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla en hospitales Covid-19, remarcando que el cuenta con una licencia ante el sector salud y no forma parte de la primera línea de combate, es por demás una conducta reprobable que pudiera derivar en actos constitutivos de delitos como abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias”, criticó la también enfermera general de la Unidad de Medicina Familiar clínica ISSSTE Escuinapa.

