Liliana necesita el apoyo económico para un respirador

Rosario, Sinaloa.- Liliana Rentería Deras es una joven rosarense que en estos momentos lucha por su vida en el Hospital General de Mazatlán, esto después de accidentarse en una motocicleta cuando salió de su trabajo y se dirigía a su hogar.

Su abuela, Petra Castro Carillo, así como su madrastra Diana Vanessa y Gabriela Colio Barrón, amiga de esta familia, se encuentran preocupados, pues la afectada está en terapia intensiva y necesita un respirador, el cual debido a su condición económica no pueden rentar.

Los familiares de la lesionada cuentan que la afectada se quedaba toda la semana en El Rosario, pues trabajaba en un empaque del municipio, y los fines de semana se iban ella y su esposo a la sindicatura de Villa Unión, donde actualmente viven.

Debido a que el empaque está en la comunidad de La Pedregosa, estos se fueron en una motocicleta por el lado de las Playas del Caimanero para salir para Villa Unión. Fue en alguna parte de esta ruta cuando se accidentaron quedando Liliana herida de gravedad.

Gabriela Colio Barrón, quien ha estado al tanto en el Hospital General, mencionó que la afectada sufrió traumatismo cráneo encefálico y está en terapia intensiva; para poder sobrevivir necesita de un ventilador para respirar.

El costo de la operación el cual aun deben, es de 30 mil pesos, aparte necesitan el respirador, el cual, comentan, lo traen de una clínica particular y por tres días sale en 7 mil 990 pesos, pero este aparato lo tiene que usar por 15 días.

“Pudimos conseguir para los primeros tres días, pero ya para los otros no tenemos por eso ocupamos el apoyo de la gente, pues nos dijeron que si no teníamos dinero no le podían dejar el respirador, porque era de un particular y a las 12 de la noche (de este martes) se nos vence el tiempo”, comentó Gabriela.

Diana Vanessa señaló que está saliendo con un bote a pedir por la calle pero les falta mucho para completar para la renta de los otros tres días.

“Que nos apoyen, si un peso nos dan es bueno, lo que sea pero que nos ayuden”, señaló.

Si deseas apoyar a Liliana Rentería puedes hacer un depósito a la cuenta de Coppel 416916033709 o en la cuenta de Oxxo, al número 4766840559681296, a nombre de Gabriela Colio Barrón.