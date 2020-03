Listo el operativo para la Semana Internacional de la Moto Mazatlán

Mazatlán.- La Subdirección de Tránsito Municipal está lista con el operativo de vigilancia y apoyo para la Semana de la Moto que se llevará a cabo a partir de este jueves, y en la que también participará la Policía Preventiva municipal y cuerpos de auxilio.

Así lo dio a conocer el titular de esta dependencia, Francisco Guerra González, quien dijo que por tratarse de un evento que se realiza por 25 ocasión, los lineamientos están bien definidos y son del conocimiento de los organizadores y participantes.

Destacó que el uso del casco de seguridad y evitar acrobacias en la vía pública, son de los aspectos en los que se pondrá especial interés, ya que no se pueden permitir cuando ponen en riesgo la vida de terceras personas.

Francisco Guerra González recordó que el año pasado participaron más de 18 mil motociclistas, por lo que se prevé un número mayor de asistentes, y que no se permitirá la intervención de unidades Razer en el desfile, ya que son vehículos de 4 ruedas y de mayor dimensión.

EL DEBATE

“Tenemos varios eventos en este mes; estamos siguiendo las indicaciones del señor Alcalde Químico Luis Guillermo Benítez Torres para dar el mayor apoyo para la seguridad vial. Son más de 20 años con ese tipo de eventos como Carnaval. Ya estamos siempre listos, esperando lo que son las fechas para poner el operativo a funcionar. Los lineamientos dados es el portal el casco, respetar los límites de velocidad. Acrobacias no hay. Quien está exponiendo las personas de ellos y de terceras personas no podemos tener tolerancia. Los razer no deben de participar, no son motocicletas”.

El Subdirector de Tránsito recordó que como novedad, el desfile de motociclistas será el próximo domingo, y con un recorrido sencillo, desde el Escudo para recorrer Olas Altas, el Paseo Claussen y avenida del Mar, para concluir en la “Plaza de la Moto”, que se ubicará nuevamente en el estacionamiento del Sam´s Club; es decir que no será un circuito, por lo que se prevé más orden.

Reiteró el llamado a respetar al peatón y sobretodo cuidar y respetar las zonas para personas con discapacidad.