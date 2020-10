Listo operativo de vigilancia en panteones en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán.- Con 150 elementos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán participará en el operativo especial de vigilancia con motivo del Día de Muertos, dio a conocer el encargado de la dependencia, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, al señalar que la estrategia está lista.

120 agentes preventivos serán destinados a la vigilancia interna de los cementerios, mientras que 30 agentes de Tránsito estarán agilizando el paso de los vehículos en los alrededores. En el resto de la ciudad, aclaró que no se descuidará la vigilancia tanto en zonas habitacionales como en áreas de comercio, con la participación de una unidad de maniobra.

“Por instrucciones del alcalde, va a empezar desde el sábado, pero lo fuerte lo vamos a tener domingo y lunes. Vamos a estar 120 elementos al interior de los panteones que tenemos tanto en el puerto de Mazatlán como en la zona rural, y vamos a trabajar con una unidad completa, ya que no se va a descuidar ni la ciudad ni los comercios. Vamos a tener el apoyo de Guardia Nacional, Tránsito Municipal, el grupo Capta, el operativo Canino (K9), y el operativo de fuerza y reacción al exterior para que no tengamos ningún problema”, puntualizó.

El encargado de despacho de la SSPyTM, recordó algunas de las restricciones que habrá en esta celebración, como parte de los protocolos sanitarios de la nueva normalidad.

“No se va a permitir el acceso o multitud de personas en una sola tumba. No se va a permitir que entren con cubetas. No se va a permitir ponerle a las flores aguas. No se va a permitir que entren con machete o bebidas embriagantes. Por eso es que se le pide a la ciudadanía que tome conciencia al momento de ir al panteón y nos tengan paciencia, ya que es por el bien de todos los ciudadanos”, indicó.

Juan Ramón Alfaro Gaxiola reiteró que la permanencia dentro de los panteones será de media hora, y que personal de Protección Civil será el encargado de estar desalojando para poder paso a los siguientes asistentes.