Llama Jumapasi a cuidar el agua ante sequía severa que azota en San Ignacio

Sinaloa.- La mayoría de las comunidades del municipio de San Ignacio, Sinaloa, se encuentran enfrentando la sequía más severa de los últimos diez años, por lo que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, hace un exhorto a la ciudadanía a no desperdiciar el vital líquido regando calles, lavando banquetas o vehículos.

Ignacio Páez Sarabia, gerente de la paramunicipal, señaló que a partir de ya, se estarán enviando notificaciones a las personas que desperdicien el agua realizando acciones como las anteriores, y en caso de reincidir, se aplicará la multa correspondiente prevista en los artículos 80, 82, 83 y 84, de la ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

Las multas dijo, varían de 5 a 60, la unidad de medida actualizada vigente en la zona, lo que representa desde 450 a 5 mil 400 pesos.

El funcionario resaltó que se ha estado trabajando desde el mes de enero que inicio la sequía, llevando agua en pipas a algunas comunidades en donde esté problema es recurrente.

A la fecha indicó, son más de veinte las localidades que sufren la falta de agua, por lo que esperan con ansias la llegada de las primeras lluvias.

"Hemos estado trabajando con apoyo del ayuntamiento desde inicios de este año, afortunadamente el alcalde Iván Báez, nos ha estado ayudando con el combustible y una pipa para llevar el líquido a estás familias, esto es algo muy costoso y que la Junta no puede asumir sola, es por ello que agradezco la disponibilidad que se ha tenido para paliar un poco los efectos de la sequía, porque no pudiéramos solos ya que no contamos con los recursos suficiente" expresó Páez Sarabia.

Añadió además que los mantos acuíferos ya están a muy bajo nivel, y que en la cabecera municipal ya se comienza a sentir la escasez, debido a que el desperdicio de agua es muy notorio, ya que la gente se desespera por las altas temperaturas que se viven y les da por regar las calles y llenar albercas para intentar refrescarse, por lo que se tomó la desición de regular dicho desperdicio.

"El trabajo en equipo es importante para salir juntos de este problema, por ello se invita a utilizar de manera razonable este recurso natural" puntualizó.

