Llama a no entregar la dirigencia del PAN en Sinaloa "al poder por más seductor que sea": Verónica Montaño

Sinaloa.- Al registrarse Verónica Montaño Cisneros a la presidencia del PAN en Sinaloa, se realizó este domingo el registro de la segunda planilla por la dirigencia estatal de este instituto político.

En su primer discurso, la panista se pronunció por no entregar la dirigencia “al poder por más seductor que sea”, aunque se declaró no partidaria de las alianzas con otros partidos políticos, pero que no cierra las puertas a estos acuerdos.

La exdiputada local en compañía de Eduardo Ortiz, quien la acompaña en la fórmula para la secretaría general, manifestó que siente piso parejo dentro de la contienda electoral, y hasta el momento, no tiene que reclamar nada al Partido Acción Nacional y a la comisión organizadora del proceso.

En su proyecto, destacó la propuesta de trabajar por unidad y se comprometió a sacar del quinto lugar electoral en qué se encuentra este partido político.

Dijo que es una panista desde 1997 y trabajadora incansable de los principios y valores de este instituto político.

En su opinión de las alianzas con otras fuerzas políticas, reconoció que la coalición del PAN con el PRI y PAN permitió a nivel nacional recuperar al Congreso de la Unión, y que muchas iniciativas no pasen, que lleva a considerar que ceder en “algunas cosas para lograr otras, pero en lo personal, Eduardo y yo, no nos gustan las alianzas”.

Agradeció que se haya sumado a este proyecto Heredia Zavala, que ya venía con mucha fuerza este proyecto con Eduardo Ortiz, que buscan un PAN diferente, ciudadano y unido, que con la incorporación de Heredia Zavala se muestra que si se pueden llegar a consensos.

Su propuesta es un PAN ciudadano y sus causas y que sea una verdadera oposición en acciones, y no quedarse en el discurso, para reconstruir a este partido que ha perdido hasta ahora.

Consideró que en Sinaloa hace falta mucho trabajo, pero se considera una mujer de trabajo respaldada por liderazgos municipales de sepa de Acción Nacional, que en su opinión son la mejor opción.

En el caso de la bancada del PAN en el Congreso local, comentó que su trabajo de oposición es señalar las cosas que se están haciendo mal y se tienen 12 regidores en los municipios, en el cual, ratificó que el panista por tradición ha sido oposición y nadie les ha regalado nada.

“Esto se puede recomponer con muchas acciones y objetivos”, porque el PAN es un partido político institucional, con mucha mística y se tienen que trasladar a la sociedad en acciones y dando pasos en colonias y comunidades con hilos que se deben tejer en la sociedad.

La planilla está integrada por: exregidor Jaime Sánchez, Fausto López, Diana Rice, Martín Lerma, Dolores Guadalupe Moreno y el exsecretario general de Ayuntamiento de El Fuerte, Joel Vega Urías, entre otros.

La acompañaron a Verónica Montaño, el exalcalde Manuel Pineda, el regidor de Culiacán, Sadol Osorio Porras, exdiputados y ex dirigentes estatales. En el historial de Montaño menciona que es nacida en Navolato y desde 22 años reside en el municipio de Rosario, Sinaloa.