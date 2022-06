Llaman a la población mazatleca a ser donadores altruistas de sangre y salvar vidas

Mazatlán, Sinaloa.- Donar sangre es un acto de solidaridad, unamos esfuerzos y salvemos vida, es el lema de este año para concientizar a la población y se convierta en donador altruista de sangre, resaltó el director de Banco de Sangre de la Secretaría de Salud en Mazatlán, José Luis Joo.

El directivo aceptó en México es muy baja la donación altruista, muy apenas es de 1.5 a 2 por ciento, mientras que en naciones como Estados Unidos y Europa la donación es 100 altruista.

Añadió que donación familiar de reposición le permite atender las necesidades pero se necesita más para emergencias.

El 14 de junio se celebra del Día del Donador Altruista, se aprovecha esta fecha para agradecer a quienes dan vida a través de la sangre y para invitar a la población para que participe.

José Luis Joo destacó que hay todo un protocolo para ser donador y así tener sangre segura.

La persona que va donar tiene que gozar de buena salud, tener de 18 a 65 años de edad.

Pesar mínimo 50 kilogramos, ayuno de seis horas, no presentar ninguna afección, no haberse tatuado en los últimos 12 meses y no haber padecido hepatitis, las donaciones se hacen de 7:00 a 8:30 horas.

Apegados lo que marca la normatividad a la sangre se hacen pruebas de hepatitis, VHI y Sífilis, a fin de hacer transfusiones seguras.