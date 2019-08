Llaman a no caer en llamadas de extorsión

Mazatlán, Sinaloa.- Ramiro Lizárraga, secretario de Seguridad Pública Municipal del puerto, aseguró que en los poco más de tres meses que tiene al frente de la corporación, solo ha tenido conocimiento de un reporte de extorsión en la ciudad.

Pero que esta no se había consumado pues las personas fueron encontradas con bien, pero se considera extraoficial ya que los involucrados no quisieron interponer denuncia.

Modus operandi

El funcionario comentó que este delito ha ido disminuyendo en los últimos cinco años pues los ciudadanos han tomado sus precauciones para evitar ser víctimas de este delito.

Añadió que las campañas de publicidad que han hecho las empresas respecto a este tema también han contribuido para que este acto vandálico vaya a la baja.

Sobre la forma de operación de los extorsionadores, el funcionario explicó que mediante la intimidación buscan causar pánico entre sus víctimas para manipularlas con facilidad.

Lo primordial es no revelar sus datos personales a nadie por ningún motivo, ya que estos delincuentes siempre hacen una llamada previa para recaudar la información y después llaman de nuevo para ahora sí continuar con la operación, aseguró Lizárraga.

Detalló que estos delincuentes hacen llamadas simultáneas a dos integrantes de la familia. A uno le piden que no cuelgue y que tiene que mantener la llamada activa.

Así, cuando quien pagará el rescate cuelga e intenta comunicarse con el supuesto secuestrado, la línea permanece ocupada.

Otra de las formas de extorsión es hacerse pasar por familiares que viven en el extranjero, dicen haber tenido un accidente, por lo que necesitan de su apoyo económico.

Prevención

Lizárraga pidió a los ciudadanos no dejarse llevar ante la situación. Hizo hincapié en que lo primero que tienen que hacer es localizar a su familiar. Si no logran hacerlo, deben esperar un tiempo para ver si responde. Cuando lo haga, deben hacerle una pregunta común para no alarmarlo sobre la posible extorsión de la que estaban a punto de ser víctimas.

“La mayoría de las personas tienen un teléfono móvil inteligente. Este pude hacer varias funciones a la vez, por lo que no es necesario colgar las llamadas para tratar de ubicar al presunto familiar secuestrado. Otras de las funciones que tienen estos teléfonos es el de compartir ubicación y hasta en tiempo real, esto los ayudará a ubicar a su familiar”, finalizó.