Llaman a prevenir incendios en Navidad

La temporada decembrinas inició, y la mayoría de los mazatlecos comienzan a realizar planes para armar el pino navideño que adorne la sala de sus viviendas.

Algunos optan por el tradicional hecho de varillas y plástico que asemejan las ramas de un frondoso pino. Otros los adquieren naturales, para que su olor característico invada la casa y el espíritu navideño sea memorable este fin de año.

Ante este remanso de alegría que invade los hogares mazatlecos, los ciudadanos deben de extremar precauciones para no ser protagonistas de un incendio que acabe con su patrimonio, o en el peor de los casos, cobre víctimas mortales.

De acuerdo con las estadísticas del coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Eloy Ruiz Gastélum, en la temporada decembrina es cuando los incendios en casa se disparan en un 35 por ciento debido a sobrecargas en los contactos o por adquirir accesorios navideños de baja calidad que en determinado momento terminan por hacer cortocircuito e incendiarse.

Recomendaciones.

Ruiz Gastélum exhortó a los ciudadanos a adquirir productos con la certificación UL, que están avalados por los mejores fabricantes. Sin embargo, no se debe de hacer a un lado el tema preventivo, por este motivo, Ruiz hace algunas recomendaciones.

1.- Verificar la instalación eléctrica para evitar sobrecargas.

2.- Comprar artículos navideños, como luces en sus diferentes presentaciones e inflables, con la certificación UL.

3.- No sobrecargar la instalación eléctrica, ya que están fabricadas para soportar determinada carga, y excederse podría ocasionar un cortocircuito.

4.- Hay multicontactos eléctricos de cinco, ocho y hasta 10 entradas, sin embargo, no deben de usarse todos por precaución.

5.- El pino navideño deberá de instalarse alejado de la puerta principal de la sala y de los muebles.

Otra recomendación que debe de tener en cuenta la población es que al ir a la cama, las luces del pino deben de apagarse. Igualmente, la gente que acostumbra adornar imágenes religiosas con luces eléctricas.

El coordinador de Protección Civil exhorta a la gente que vive en la zona rural de Mazatlán a evitar el uso de anafres o calentones dentro de las viviendas.

Lo más recomendable es que cuando inicie el próximo año, se deseche el pino natural debido a que sus ramas y tronco se secan y se convierten en material altamente inflamable en caso de incendio.

El departamento de Ecología dispondrá de centros de acopio de estos pinos para reciclarlos.