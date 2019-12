Llega a Mazatlán el pasajero 1 millón 100 mil en el año 2019

Mazatlán.- El Secretario de Turismo Oscar Pérez Barros, acompañado de representantes del sector turístico, dio la bienvenida al pasajero un millón 100 mil de este 2019 en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, quien arribó a bordo del vuelo 5787 de American Airlines.

Tras felicitar a Óscar Carrillo, el viajero que logró ese número, el titular de la Sectur le dio la bienvenida a nombre del Gobernador del Estado Quirino Ordaz Coppel, luego de comentar que el año pasado, el pasajero un millón lo recibieron el mes de noviembre, y en esta ocasión a menos de un mes, llega el millón 100 mil, como resultado del trabajo que en equipo se ha hecho.

Cortesía

Por su parte, el pasajero fue recibido con música y la alegoría que distingue al sinaloense, mostró su sorpresa por la acogida que le dieron, expresando que, “venía de incógnito para caerle de sorpresa a mi familia, no me esperaba esto, y estoy muy agradecido, además de que pienso seguir viajando para que me toque otro año”.

Óscar Carrillo, pasajero 1 millon 100 mil en llegar al aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa. Foto: EL DEBATE

En este caso, el administrador del aeropuerto de Mazatlán, Vladimir Ramírez le comentó que “Mazatlán y el aeropuerto son tu casa, en donde te hacemos un reconocimiento”.

También recibió una serie de regalos de las diferentes empresas que tienen alguna relación con el negocio turístico y aéreo, entre ellos, American Airlines le obsequió un viaje completo a cualquiera de los destinos de Estados Unidos para que disfrute de alguna de las rutas y del servicio que tienen.