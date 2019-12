Llegan a San Ignacio toneladas de ayuda

San Ignacio.- El alcalde de Concordia, José Felipe Garzón López, acompañado de su esposa, Acela Zataráin de Garzón, entregó víveres, artículos higiénicos y ropa a la presidenta del Sistema DIF de San Ignacio, Elizabeth Covarrubias de Báez, para que a su vez los haga llegar a las familias del ejido de Piaxtla que resultaron afectadas por las inundaciones ocurridas el pasado jueves.

Altruismo ciudadano

Garzón López mencionó que estas son donaciones realizadas por la sociedad concordense que atendió el llamado de ayudar a sus hermanos en desgracia.

“Hay cosas que como gobierno no tenemos planeadas. Sabemos que van a suceder, pero hay cosas, como los detalles de la naturaleza, esos no los tenemos planeados. Y no necesariamente tenemos que estar preparados con una bolsa para atender este tipo de situaciones, pero es importante saber que somos humanos, todos nos necesitamos y cuando la desgracia llega a otra parte. Aquí no hay fronteras que dividan la necesidad”, expresó el edil concordense.

Dijo que mañana pueden ser ellos los que requieran ayuda, y que estas acciones marcan y mandan mensajes a todos de que la sociedad debe ir de la mano del gobierno.

Esto, expresó, es la evidencia solidaria de un pueblo que sabe tender la mano, porque nadie está exento, e insistió en que esto se pudo haber hecho por cualquier otros compañeros sinaloenses que lo requirieran.

Reciprocidad

Añadió que tienen un Gobierno del Estado muy sensible que ya estuvo presente con los afectados en el momento que lo requirieron, y rememoró el año 2017, que también requirieron el apoyo del gobernador, quien se metió con todo, y que gracias a eso hoy Concordia es otro.

Indicó que le queda claro que va a hacer lo mismo por San Ignacio, que deben tener fe y paciencia y que todo va a llegar.