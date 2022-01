Llegan a recoger cacharros en la colonia Mazatlán 1; vecinos dicen que no avisaron

“Qué bueno que viene. O, ojalá para la otra avisen con más tiempo. La verdad que también los vectores vienen y nos ponen unas bandejas en las plantas para que no se nos agregue tanto mosquito”, expresó Refugio Moreno.

Sinaloa.- Inicia la campaña de descacharre en la ciudad de Mazatlán con poca respuesta, pues no se avisó con tiempo. Los habitantes de la colonia Mazatlán 1 , donde empezó la campaña, comentaron que cuando la Secretaría de Salud realiza este programa de limpieza, avisa hasta con dos días de anticipación.

