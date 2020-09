Llevan programa “Servicios Públicos Municipales”, sin escuchar a ciudadanos inconformes en Escuinapa

Escuinapa.- El conflicto entre autoridades municipales de Escuinapa, y ciudadanos de Isla del Bosque se agudizó durante la mañana del sábado, cuando un grupo de personas encabezadas, por autoridades ejidales y de la sindicatura buscaron el acercamiento con el mandatario que se encontraba en la plazuela del pueblo, quien al verlos llegar, abordó su vehículo y se retiró del lugar sin atenderlos, a pesar de que le gritaron y le hicieron señales para que parara su marcha.

El altercado entre autoridades municipales y los pobladores de Isla del Bosque surgió desde el pasado viernes, cuando el síndico Efrén Rodríguez Juárez, el presidente del ejido, José Cabanillas, empresarios de Rancho Las Cabras y ciudadanos, se organizaron para iniciar con trabajos de rehabilitación de las calles en su comunidad, ya que el Municipio vertió material de mala calidad, lo que generó molestia y los motivó a retirarlo y empezar a trabajar con maquinaria pesada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero dichos trabajos fueron detenidos por integrantes del comité de obras y elementos de la Policía Municipal, por lo que decidieron organizarse y esperar este sábado, la presencia del presidente municipal, Emmett Soto Grave, quien acompañado de su gabinete pusieron en marcha el programa social “Servicios Públicos Municipales”.

En las instalaciones del comisariado ejidal ubicado en la calle principal, empezaron arribar ciudadanos conformando un grupo de aproximadamente 50 personas, quienes de manera unida fueron en busca del presidente municipal, quien se encontraba a cuadra y media, en la plazuela de la sindicatura.

Alrededor de 50 personas buscar el acercamiento con autoridades municipales | Foto: María Ibarra

Cuando las autoridades municipales que habían arribado para inaugurar dicho programa, que tiene como objetivo escuchar a los ciudadanos de Isla del Bosque, al ver el contingente de personas que estaban por arribar en la plazuela, Soto Grave abordó su camioneta blanca, con vidrios polarizados, en compañía de funcionarios de primer nivel (secretario del ayuntamiento, oficial mayor, el director de Bienestar y Obras Públicas) y se retiró del lugar, bajo vigilancia en todo momento de elementos de la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional.

Al ver dicha acción, los pobladores levantaban sus manos intentando llamar la atención del presidente municipal. Cuando se retiraban empezaron a gritar “no huyas cobarde”, “no huyas cobarde” “no lo puedo creer salió corriendo”, expresaban algunas de las personas.

Dicha acción de sus autoridades municipales causó la indignación de los presentes y enardecidos expresaban su descontento.

Minutos más tarde Soto Grave, empezó a transmitir en vivo e informar que estaba en el albergue de Isla del Bosque y empezó arremeter en contra del grupo de personas.

Entrevistas

Síndico solicita la intervención del gobernador Quirino Ordaz en Isla del Bosque

Efrén Rodríguez Juárez, síndico de Isla del Bosque dijo, “Que falta de ética y seriedad para un pueblo, no tiene ……, me omito por no ser grosero, decirle al señor presidente, que ese tipo de exclusivas que da en los noticieros es de niños, si tiene algún problema o algo, ahí está el pueblo que quiere ser escuchado, desde que ganó no ha venido a visitarlo y darle las gracias”.

“Señor presidente le haré una pregunta ¿usted siendo una persona profesionista, con ética, realmente se vale darle la espalda a quienes le dio su confianza? Claro que no señor presidente, esa no es la manera de gobernar, por favor pongase a trabajar, vea por su gente”, exigió Rodríguez Juárez.

Efrén Rodríguez Juárez, síndico de Isla del Bosque | Foto: María Ibarra

Hizo el llamado a al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, que el pueblo, la sindicatura y el valle completo le pide de favor, que atienda a estos ciudadanos que están vulnerables, porque el gobierno municipal realmente le está dando la espalda, necesitan de su ayuda, es necesaria su presencia porque realmente están solos.

“Solo buscábamos un diálogo con el presidente municipal”, presidente del ejido

“Solo buscábamos tener un acercamiento con el presidente municipal, por los problemas que se han registrado en Isla del Bosque, no veníamos a pelear y ni a faltarle al respeto, para nada, pero cuál fue nuestra sorpresa que no nos atendió, se pelo”, expresó José Cabañillas.

El presidente del comisariado ejidal dijo que la intensión de tener el acercamiento con el mandatario era plantear que el comité de obras, ha hecho un saqueo de tierra en el canal en donde es propiedad de una parcela ejidal, poniéndola en riesgo en esta temporada de lluvias y el viaje lo estaban dando en 600 pesos.

El propósito era llevar al presidente a la zona afectada, que conociera de cerca el problema y que destituya a los integrantes de este comité de obras, que lo único que ha hecho han sido puras averías en la comunidad.

“El presidente nos ha demostrado seriedad, está en un puesto para que atienda a cualquier persona, ¿porqué hace esto?, ¿Por qué huye?, la gente no le iba a faltar al respeto”, puntualizó.

Morena ha hecho historia en Isla del Bosque

“Acuérdese señor presidente, cuando andaba en campaña en Teacapán, lo recibieron con reses, una buena comida, botana, cerveza y banda, cuál es nuestra sorpresa, tiene problemas con Teacapán."

"Aquí en Isla del Bosque el ciudadano sólo ha venido hacernos daño, se han preguntado cuántas veces las autoridades de nuestro pueblo han ido a buscarlo, han sido infinidad de veces, se le han entregado peticiones para que realice obras y acciones, aquí en Isla del Bosque no ha hecho nada, solo quiere ser un gobierno recaudador, porque aquí tenemos constantemente a la Guardia Nacional, Policía Municipal y Tránsitos quienes por una razón u otra están quitando las motos, solo vienen a quitar dinero, pero obra pública no se ve reflejada”, expresó con notoria molestia Servando Fausto Cruz, quien fungió como síndico interino.

Las acciones que han solicitado han sido: Señalizaciones, se le han pedido bardas, lámparas, postes de alumbrado público que aún permanecen dañados por Willa, se le han pedido gradas para los campos deportivos, las rehabilitación de calles.

Dijo que el alcalde comprometió que este año se harían una calle alterna, la rehabilitación de la calle principal, rehabilitación de los puentes que conecta con la Colonia Morelos, todo eso ahí esta, petición tras petición y no se ha hecho nada, este es su segundo año que según es el bueno para él, porque el tercero, nada más ya no.

“El señor (Emmett Soto) ya ha hecho historia, porque esto que está haciendo nunca se nos va a olvidar a los ciudadanos de Isla del Bosque y que por otra parte en las próximas elecciones, yo invito a Morena que cuando vaya a pedir el voto, no vaya a venir a Isla del Bosque, que se vayan al albergue que es donde los apoyos que el menciona se han entregado, no a los ciudadanos de Isla del Bosque”, advirtió Fausto Cruz.