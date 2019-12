Lluvias dejan 2 mil hectáreas de cultivos dañados en San Ignacio

San Ignacio.- El día de ayer, ejidatarios del Piaxtla de Abajo, terminaron de contabilizar el daño ocasionado a sus cultivos.

Carlos Noriega, comisariado ejidal, informó que las indicaciones del secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, que acudió a visitarlos, fue la realización de dicho censo.

"Estamos preocupados por las grandes pérdidas, es algo que nunca habíamos vivido. No solo fue en los cultivos sino en varios hogares", expresó.

Mencionó además que 2 mil hectáreas de cultivos de temporal y riego fueron las dañadas.

Detalló que 64 productores, que no cuentan con seguro contra siniestros, resultaron afectados totalmente. Fueron; 142 hectáreas de maíz, 20 de garbanzo, 71 de frijol, 21 de ajonjolí, 6 de tomatillo, 2 de tomate, 2 de calabaza y 4 de sorgo. Mientras que las aseguradas fueron 480 hectáreas, 320 de maíz y 160 de fríjol.

Las que resultaron afectadas parcialmente ascienden a mil 200 hectáreas que son de maíz y fríjol.

Foto EL DEBATE

Marco Antonio Prado Ángulo, indicó que perdió tres hectáreas de frijol, de las cuales estimaba levantar cinco toneladas.

"La inversión realizada fue de 30 mil pesos, incluyendo semilla, fertilizantes, líquidos, y trabajo, ya estamos enlistados esperando el apoyo del gobierno, ojalá nos ayudaran aunque sea con la semilla, esa sería una gran ayuda, aún estamos a tiempo de resembrar", expresó.

El productor mencionó que esta situación de tanta agua no se veía desde la creciente de 1993, en donde no hubo tanta afectación porque fue en el mes de septiembre cuando no hay siembras.

Carlos Manuel Gómez Barraza, otro afectado, coincidió en estos datos. El perdió dos hectáreas de maíz, en los que invirtió 24 mil pesos, estando en espera que los puedan apoyar para la resiembra.

Por último, el comisariado dijo que esperaran los resultados del censo y los apoyos que puedan llegar.