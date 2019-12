Lo dejan sin local y sin mercancía

Rosarios.- La clausura de dos locales por parte de Protección Civil en la calle Cristerna, centro de la ciudad de El Rosario, ocasionó la molestia de algunos comerciantes de la zona, quienes calificaron este acto como injusto, ya que, aseguran, no se les notificó con anterioridad.

Constantino Beltrán señaló que Protección Civil, junto con los dueños del local, cerraron con candado el lugar que renta y en el que vende su mercancía, consistente en gorras, cintos y otros productos, dejándolo fuera a él y su mercancía encerrada.

La situación

Beltrán dijo que durante 27 años ha vendido en el mismo lugar y que ha dado mantenimiento al negocio como puede, pues hace dos años se cayó una parte del techo, pero los dueños del lugar no lo han apoyado para arreglarlo.

Incluso, comentó, tiene algunos retrasos en el pago de la renta. Acordó con la dueña del local que este mes liquidaría su adeudo, debido a que incrementan las ventas por Navidad, pero recalcó que no recibió ninguna notificación de parte de nadie de que tenía que desalojar, por lo que calificó la clausura como injusta.

“Llegó Protección Civil y me dijo que está en riesgo, tenemos que cerrar y cerraron... Aquí tenemos nuestras cosas, no traían papel, ni nada firmado para sacarnos... Le pedí a la dueña que si le urgía arreglar el local, me diera chance unos cuatro días”, dijo el comerciante, quien se encontraba sentado a las afueras del negocio.

La otra versión

El coordinador de Protección Civil, Édgar Omar Copado Castellanos, comentó que en el 2017 se cayó el techo de uno de estos locales, por lo que se le notificó a la dueña por escrito de las malas condiciones en las que estaba el lugar.

Informó que a la dueña se le entregó un oficio el 26 de junio del 2017 y le dieron unos meses para repararlo, pero hizo caso omiso, pues pretextaba que los señores que le rentaban no se querían salir, motivo por el que se le extendió el plazo.

Nuevamente le llevaron el documento en diciembre de 2018 y le advirtieron que, de no hacer las reparaciones, se les iba a clausurar.

En junio pasado se volvió a citar a la dueña, pero insistía en que las personas que rentan no se querían salir.

Copado Castellanos señaló que el viernes pasado se percató de que no se había hecho ninguna reparación a este edificio, por lo que ayer procedieron a clausurar el local, que está a nombre de María Dolores, dueña del inmueble.