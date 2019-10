Lo que AMLO dijo durante su visita por Villa Unión, Sinaloa

México.- Este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó tierras sinaloenses, para ser precisos arribo a Mazatlán para trasladarse a la sindicatura de Villa Unión.

Ahí AMLO ofreció un mensaje. También estuvieron con él el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Durante las distintas participaciones, AMLO prometió apoyar el sector salud en todo México.

En las próximas horas el presidente de México se dirigirá a los municipios de Guasave y El Fuerte.

Esta visita fue una de las más esperadas para la zona sur del Estado.

Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo AMLO durante su visita por Villa Unión, Sinaloa?

Reforma educativa, receta del extranjero

Tras su llegada a Villa Unión López Obrador habló sobre la educación "y si somos objetivos está peor el sistema de salud que el educativo, porque si un maestro no llega a dar clases - que no se debe permitir, nada de semana de martes a jueves - pero si no llegó el maestro puede suplirlo otro maestro, otra maestra o los niños se van a su casa y no pasa a mayores, pero si llega un infartado a un hospital y no hay la medicina, para prepararlo y que aguante a llegar a Mazatlán, se muere en el camino, y así está el problema de la falta de un buen sistema de salud pública", dijo el presidente.

"Hay hospitales del IMSS bienestar que están a seis horas de un hospital donde puedan atender a un infartado, como Oaxaca, Chiapas,..en esos hospitales si no hay medicinas ni ambulancia, ya no se puede ayudar a ese enfermo. Por eso recorro el país, porque le estoy dando atención a lo que considero más urgente".

El pueblo de México tiene arme y sed de justicia, como dijo Francisco Madero. Tenemos que trabajar con una estrategia, definir las prioridades, qué es lo más importante.

Además AMLO agregó "nosotros tenemos una mecánica de trabajo. Decidimos apoyar a la mayor parte de la gente con programas de bienestar masivos. Los que lleguen a más gente. Ya empezaron esos programas. También atender el problema educativo, de salud, de inseguridad, de la violencia".

"De lunes a viernes de 6 a 7 am en palacio nacional tengo reunión con el gabinete de seguridad. Hoy en la mañana antes de venir tuve la reunión con el secretario de la defensa, de marina, gobernación, seguridad pública, y yo recibo el parte de todos los delitos cometidos de las últimas 24 horas".

"Estamos trabajando de manera coordinada porque ese es un problema grave que tenemos en el País, por eso decidimos recorrer los hospitales, no resolverlo allá en las oficinas, estamos aquí todos los que tenemos que resolver el asunto".

"Agradecemos a Quirino Ordaz si apoyo y respaldo, nos hemos entendido bien y estamos trabajando de manera coordinada. Nos da gusto que esté el alcalde de Mazatlán, amigo y compañero, el Químico. Y el secretario de salud federal, Jorge Alcocer. Es un orgullo que jorge Alcocer es investigador del Instituto de Nutrición y premio nacional de ciencia".

Zoé Robledo del IMSS, gente inteligente.

El director general Seguro Social, Zoé Robledo dijo que "es una institución importantísima del Estado ha tenido muy buenos directores, fue director del IMSS Antonio Ortiz Mena, después fue Secretario de Hacienda de dos gobiernos, dos sexenios y en el tiempo que fue Antonio Ortiz Mena, con el gobierno de López Mateos y Díaz Ordaz, en esos 12 años la economía de México creció a una tasa del 6 por ciento anual. Eso es lo que se conoce como el milagro mexicano el desarrollo estabilizador. El no era médico ni economista, era abogado".

Zoé Robledo. Foto: Víctor Olivas/EL DEBATE

También fue director del IMSS un estudioso, don Jesús Reyes Heroles, también Juan Antonio Ferrer, director del Instituto Nacional para la Salud este instituto se acaba de crear, que va a sustituir al anterior seguro popular, que ni era seguro, ni era popular.

Así el área de salud

En el área de la salud, todos los trabajadores eventuales van a ser basificados. En todo el sector salud son más de 80 mil. Vamos a llevar esa regularización. Vamos a empezar con 6 mil basificados y vamos poco a poco a basificar a todos. El compromiso es que antes de yo terminar mi presidencia queden basificados todos.

Esto implica elevar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos. Ya los tenemos esos recursos – y un poco más – y los tenemos porque ya no hay corrupción. Ya no se permite la corrupción y esto significa ahorrar mucho dinero. Cuando hay corrupción no alcanza el presupuesto, no rinde. Cuando hay manejo honrado sí rinde. Ya no hay corrupción ni lujos en el gobierno.

Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ahora hay una ley, nadie puede ganar más de lo que gana el presidente, y yo me bajé el sueldo a la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto. Son 108 mil sin compensaciones. Bajamos sueldos de los de arriba porque se están subiendo los sueldos de los de abajo.

El aumento salarial siempre por arriba de la inflación, como una política que vamos a aplicar siempre. Ya no hay lujos.

Llegue en el avión de línea y en carretera. Me voy a Guasave por carretera. Mañana a Tijuana en avión de Línea. Ya no hay aviones, ya no hay helicópteros, el avión presidencial se está vendiendo el California. Y se van a vender todos los aviones y helicópteros del gobierno. Ya no hay esos lujos. Usaban los helicópteros para ir a jugar golf.

Antes al presidente lo cuidaban 8 mil elementos, ahora al presidente lo cuida la gente. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Ya no hay partidas para atención médica privada para los altos funcionarios. Se hacían hasta cirugía, se estiraban a costillas del erario.

No hay caja de ahorro especial, ya no hay pensión para ex presidentes, por eso también andan enojados, pero ya se les va a quitar. Porque se les daban 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso tenemos presupuesto, no hay derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Cierra comiendo en un reconocido restaurante

Por último, durante su vidita por el sur de Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó un reconocido restaurante al sur de Sinaloa para comer unos deliciosos camarones.