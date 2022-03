Los bolsillos de las familias resentirían un aumento al transporte en Mazatlán

Sinaloa.- Aunque se encuentra en estudio para su probable aprobación, ciudadanos de Mazatlán reconocen que un posible aumento en el pasaje urbano repercutiría en los gastos que diario realizan.

Usuarios del transporte público urbano, reconocen como bueno el costo actual del servicio de traslado ofrecido por las 2 agrupaciones de transporte que hay en el puerto.

Con 10 pesos, señalan que el ciudadano puede transportarse a cualquier punto de la ciudad, dependiendo de la ruta de las alianzas de camiones.

Leer más: Sinaloa reporta 35 nuevos contagios y 4 decesos por Covid-19

También reconocieron que con 50 centavos más, el viajero no sufre del calor, a través de unidades equipadas con servicio de aire acondicionado.

Pese al actual costo, reconocieron que un posible incremento a los camiones repercutirá seriamente al bolsillo, mediante la ola de incrementos que se han venido presentando en lo que va del presente año. Y es que la probable alza al transporte se unirá a otro aumento de productos en la región.

Un posible aumento pega a salarios mínimos: Lucio Lorenzo, comerciante

El pasaje en los camiones siempre aumenta cuando suben el diésel, pero ahorita no se ha sabido de que haya subido mucho, todo está normal. No sé por qué buscan subir el precio y deberían estar ahorita así como están, cobrando diez pesos en camiones sin aire acondicionado y once pesos con aire, ya que antes cobraban nueve cincuenta y después se le subió cincuenta centavos y unos cincuenta más en los camiones que traen aire. De haber un posible aumento, como ha sucedido con otras cosas, sí afectará a quienes trabajamos y ganamos sueldo mínimo.

Diariamente me traslado del centro al fraccionamiento San Antonio, pago diez pesos, no es mucho, pero si fueran varias las veces entonces no me rendiría con lo poco que gano en el trabajo. Esto, lo del aumento, sí le pegaría mucho a la gente que diariamente utiliza hasta dos camiones, porque a veces tienen que transbordar para poder llegar al lugar donde quieren ir, y muchas veces es al trabajo. Eso de gastar más de un camión al día lo veo con mis hijos, pues ellos sí tienen que pagar al menos cuatro pasajes, dos de ida y otros dos de regreso, para el trabajo y para la casa.

Foráneos más afectados por probable alza: Virginia, Enfermera

Pienso que el alza de las cosas, el transporte y la canasta básica han aumentado por la guerra de Ucrania, como se está manejando la bolsa, tanto el dólar y el peso suben y bajan y pues creo que por eso está subiendo todo, aunque se sabe que los productos de la canasta suben cada año.

Normalmente utilizo dos camiones al día, uno de ida y otro de regreso a mi casa y ahorita su costo se me hace accesible, está bien, aunque hay quienes pagan más porque viven retirado e inclusive tienen que hacer uso de transportación de camiones foráneos para poder llegar a la ciudad, donde tienen que pagar el servicio de los urbanos, que ahorita es de 10 pesos o once cincuenta.

A ellos, quienes vienen de los pueblos a trabajar acá, sí les afectará y pues ya les está pasando porque tienen que desembolsar más del gasto que normalmente realiza una persona del centro o de colonias de los alrededores, que mínimamente gastan 2 pasajes diario.

En realidad sí pegaría un posible aumento al pasaje de los camiones, pero no tanto como le pasaría a otras personas, que gastan en más de 4 viajes en un solo día.

Supuesto incremento mermará economía: Mónica Sandoval, ama de casa

El posible aumento al pasaje de camiones urbanos representa una “merma” para los que van a pie, porque hay gente que gasta hasta cuatro camiones en un día y eso le resta mucho al sustento familiar, pues incrementar su costo nos afecta. Diariamente tomo dos camiones porque también me desplazo en una moto, pero al ir por mi hijo a la escuela, es otro pasaje más el que pago, entonces son fácilmente 40 pesos los que gasto entre los dos, aunque a veces se incrementa cuando nos toca subirnos en los camiones con aire acondicionado y ahí pagamos 6 pesos más por 4 pasajes.

Leer más: Inauguran el Festival del Libro Mazatlán 2022; culmina el 3 de abril

A como está la situación desearía que no aumentaran el precio o que se esperaran un poco, porque la economía no está del todo bien entre la población.

No puedo decir que el actual costo del pasaje está barato y es que ya nos acostumbramos a él y ahora si lo suben, nos mermará en otros gastos que realizamos en la familia, como comprar la canasta básica, que es de mucha importancia, ya que con el pago de un pasaje más dejamos de comprar un litro de aceite, medio kilo de arroz o de frijol y pues eso repercute en el gasto.