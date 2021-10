Los ciudadanos reprueban el informe del "Químico" Benítez en Mazatlán

Sinaloa.- Ciudadanos del puerto de Mazatlán reprueban el tercer informe de gobierno del alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres. Aseguran que el Químico tuvo poco interés por atender las diversas problemáticas en las colonias populares de la ciudad.

Sin ocurrencias

Raúl Carvajal Tirado, miembro del consejo popular de colonias de Mazatlán, dijo que no se debe de invertir por ocurrencias y respetar el plan municipal, pues este señala que rubros deberán realizarse.

Manuela Cárdenas, habitante de la colonia Burócrata, dijo que el presidente le quedó a deber a las colonias populares, pues hay diversas necesidades y no se han atendido al 100 por ciento.

El líder del consejo, Miguel Ángel Jardines, argumentó que tienen la esperanza de que las cosas mejoren con la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura.

En su tercer informe de gobierno, Benítez Torres, aseguró que en su administración se tuvieron finanzas sanas.

“Se tuvo poco interés en atender a las colonias”: Raúl Carvajal Tirado, Miembro del consejo popular Mazatlán

“El Químico tuvo poco interés por atender las diversas problemáticas en las colonias populares de Mazatlán. Ahí es donde se requiere más inversión, pero no está presente, no sé donde se ha venido malgastando e invirtiendo el recurso.

Nosotros queremos que no se esté invirtiendo por ocurrencia, que se siga de manera puntual y precisa lo que se señala en el plan de desarrollo municipal, este dice que actividades se deben de emprender para ir satisfaciendo las demandas de los mazatlecos.

Hay un tope máximo de lo que debe de destinarse el presupuesto y creo que aquí no se está haciendo propiamente lo correcto, la invitación es esa, que inviertan apegados a un plan de desarrollo municipal; no es de que voy, salgo y vi que los árboles los tenían con determinadas figuritas y vengo y las implemento aquí. Hay un llamado de atención para que la autoridad volteé a ver a las colonias, ahí verdaderamente hay una deuda histórica, no solamente de esta administración, si no de muchas otras. Parece ser que están más enfrascados en ver la zona turística y dejar de escuchar a los más vulnerables”.

“El informe presenta una realidad que no existe”: Miguel Ángel Jardines, Líder del consejo popular Mazatlán

“El informe del Químico Benítez, es un informe que adolece de objetividad y tiene rasgos de presentar una realidad que no es.

Hay una inversión de 9.7 por ciento en el último año en obra pública, se recomienda a nivel nacional que la obra pública sea hasta del 30 por ciento, el promedio es del 23 por ciento por lo menos; aquí estamos en 9.7 por ciento, el Químico saluda con sombrero ajeno en algunas obras como si hubieran sido del municipio, cuando en realidad el recurso viene del gobierno del estado o a nivel federal. Recuerdo que la Buelna la anunciaba como la magna obra de su gobierno, cuando en realidad, eran recursos estatales y federales, es mañoso en lo que está informando.

Hay desbordamiento de aguas negras en toda la ciudad y hay trámites en Jumapam que no se han atendido, hay un basurón clandestino que supuestamente es de los hoteleros, no creo que el gobierno no se haya dado cuenta de esa situación. Creo que habría que vigilar lo que está haciendo el municipio, habrá que preguntarle a la ciudadanía si es conveniente ahora con la revocación de mandato que el presidente siga los tres años”.

“Hay colonias que están en pésimas condiciones”: Manuela Cárdenas, Vecina de la colonia Burócrata

“Las necesidades son muchas, hay colonias en pésimas condiciones. Cuando hay alguna emergencia no hay ni por donde salir. En las colonias se ve la pobreza, se siente el abandono, la tristeza de un niño con un futuro incierto. El Químico debería de voltear a ver a las colonias, no hacer gastos de ocurrencias. El drenaje está por todos lados, en toda el área de la ciudad se encuentra la falta de servicios.

Cuando el Químico estuvo en campaña fue a la colonia, dijo que nos iba apoyar pero no hemos recibido ningún apoyo. Aquí hacen falta muchas cosas, sobre todo las faltas de escrituras en muchas viviendas, es lo que nosotros andamos promoviendo, la certeza de vivienda. Es lo que debe de ver el presidente, ver todos los que están en alto riesgo en vivienda. Todos tienen derecho a un patrimonio familiar y una casa digna.

No se vale que se invierta solo en la zona turística, también hacen falta obras en donde viven las familias de escasos recursos. Confiamos en que la situación mejore para Mazatlán con la llegada del gobernador, Rubén Rocha Moya".