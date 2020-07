Los contagios de Covid-19 siguen en su máximo en Escuinapa

Escuinapa.- La Sexta Jurisdicción Sanitaria Número 6 hace el llamado a la población escuinapense ha no confiarse y dejar de lado las medidas de prevención contra el coronavirus, ya que a pesar de que las cifras oficiales reflejan un descenso, la realidad es que el municipio permanece en la etapa de máximos contagios de covid-19.

La Secretaría de Salud ha informado que Escuinapa en los últimos días las cifra de casos positivos ha ido a la baja, actualmente permanecen activos 16 casos. De manera general desde que inició la pandemia el municipio tiene registrado a 154 pacientes que han sido positivos y que han logrado recuperarse y 16 han fallecido; sospechosos 21.

Zeferino Pompa Quintero, enlace de la Sexta Jurisdicción Sanitaria reiteró el llamado a la población a extremar sus precauciones, que Escuinapa aún no puede incorporarse a una vida dentro de la normalidad, ya que el virus de covid-19, se sigue propagando con gran fuerza entre los escuinapense.

“Decirle a la población que seguimos con muchos casos de coronavirus en Escuinapa, invitarlos a continuar en casa y que salgan a lo más indispensable, para cortar esta cadena de transmisión que no hemos podido detener y que seguimos altos en niveles de contagios”, advirtió.

Señaló que solo basta con recorrer las calles del municipio para darse cuenta de la realidad, en donde se observa a personas sin cubrebocas, sin adoptar una sana distancia y esto ha generado que no se haya podido cortar la cadena de trasmisión de la enfermedad.

“El virus de covid-19 sigue muy activo, porque una buena parte de los escuinapenses está actuando de una manera muy irresponsable, la gente anda en la calle como si ya hubiera vuelto la normalidad anterior cuando eso, todos sabemos que no es posible, tienen que entender que aún tenemos que permanecer en casa, que solo salgan a lo más indispensables, para que no se expongan y no expongan a sus familias, porque salen a la calle y lo hacen sin cubrebocas, no guardan las distancias y ese es el problema que está ocasionando que nos estemos contagiando mucho”, enfatizó.

Pompa Quintero dijo que hasta el pasado lunes se tenía un acumulado de 169 casos sospechosos en Escuinapa y confirmados 16. Actualmente el área de epidemiología toma entre 5 a 6 muestras diarias, los resultados duran aproximadamente una semana por la carga de trabajo que tienen en el Laboratorio Estatal, que no se dan abasto.

“Hasta el día de ayer en Escuinapa tenemos acumulados 169 (sospechosos) y activos quedaban como 16 casos, pero aquí obviamente debemos tener en cuenta que hay mucha gente que no se atiende, podemos decir que hay tres o cuatro veces más”, informó Pompa Quintero.

Mencionó que el problema es que casi ya no existen reactivos, no se están tomando tantas muestras, por eso ya no se diagnostica, pero de todas maneras siguen casos activos, porque de cada muestra que se toma el 95 por ciento sale positivo, de 10 que se le toma la muestra 8 u 9 salen positivo. Esto debería ser al revés que si se toman 10 muestras 3 o 4 salgan positivas y el resto negativos es cuando verdaderamente podrán decir que los contagios están bajando.

