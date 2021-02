Los cubrebocas aparecen entre la basura en las calles de Mazatlán

Sinaloa.- Cada vez crece la presencia de cubrebocas que la ciudadanía irresponsablemente tira a la vía pública, reconoció Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos Municipales de Mazatlán.

Comentó que el personal a su cargo no le ha reportado la recolección de ese tipo de desechos, no obstante que le ha tocado observarlos en las diversas calles del municipio.

“De hecho, la gente no me han dicho nada de eso, pero lo más seguro es que sí estén recolectado cubrebocas, que he encontrado tirados al caminar por la ciudad.”

Debido a que las personas no los depositan en los contenedores de basura, ese tipo de artículos forzosamente son recogidos por el personal a su cargo, que tiene la encomienda de mantener limpias las calles.

Con escoba y recogedor, aseguró, el barrido humano de la Dirección de Servicios Públicos Municipales retira los desechos que se hallan dispersos en las calles, entre ellos los cubrebocas.

Dijo que los trabajadores de Aseo y Limpia tienen mucho cuidado al momento de recolectar la referida basura, la cual recogen sin tocarla con las manos, para enseguida meterla a bolsas de plástico.

El funcionario aseguró desconocer si en lo futuro ese tipo de desechos podía representar un riesgo de salud, pues aún no se ha escrito todo en relación con la pandemia de Covid-19.

Toda la gente que porta un cubrebocas, aseveró, debe tomar una actitud responsable, pues al momento de dejar de usarlo tienen que depositarlo en los recipientes para la basura.