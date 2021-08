Los maestros preparan como pueden las escuelas públicas en Mazatlán

Sinaloa.- Sin el apoyo de los padres y autoridad educativa, los trabajadores de la educación hacen lo que puede para habilitar los espacios donde recibirán a niños y jóvenes en Mazatlán.

No cuentan ni siquiera con jabón y productos para desinfectar. Solo con agua que les dan los vecinos están aseando aulas.

Hay maestros, directores e intendentes confinados en casa o internados en el hospital por el Covid-19, aseguran la jefa de Educación Primaria del Sector 13, Alicia Magaña, y la supervisora de la Zona 030 de Educación Preescolar, Martha Isabel Navarro.

Falta de interés

Los maestros convocaron a padres de familia para que se sumaran a la jornada de limpieza. La respuesta fue pobre. Son contados los planteles a los que llegaron uno o dos padres.

En la mayoría no se presentó nadie, e incluso hay mentores que no se han presentado al asegurar que no hay condiciones y que no van a exponerse, expuso la supervisora Navarro.

En los seis planteles a su cargo hay directoras y maestros que tienen coronavirus.

Con el personal con el que cuentan están haciendo las labores de limpieza. Pero carecen de los insumos o el dinero para desinfectar todos los días las aulas.

La autoridad otorgó kits de limpieza pero estos no llegaron a todos los planteles de Mazatlán y la región sur.

Curso

Esta semana, el personal docente tendrá cursos de preparación para el próximo ciclo escolar 2021-2022.

Para entender...

Faltan 14 días para el regreso a clases

Trabajadores de la educación y padres familia reiteran que aún no hay condiciones para las clases presenciales. La autoridad les deja la responsabilidad si trabajan en aula o en línea. El ciclo escolar 2021-2022 inicia el 30 de agosto. Las escuelas se alistan por si hay algún cambio en los 14 días que faltan para el arranque del curso lectivo para educación preescolar, primaria y secundaria.