Los mazatlecos recuerdan el paso del huracán Olivia en 1975

Sinaloa.- Entre la noche del 24 y las primeras horas del 25 de octubre de 1975, el huracán Olivia dejó marcado a Mazatlán con los daños ocasionados principalmente en humildes hogares de láminas.

Destrucción

Al menos 30 personas murieron a raíz del fenómeno meteorológico, que también dejó miles de heridos que requirieron atención hospitalaria.

Las afectaciones y las pérdidas humanas aún son recordadas por las personas mayores de 40 años, que de pequeños presenciaron los embates de un embravecido huracán categoría 3, que así como destrozó viviendas completas de madera y lámina, alcanzó a voltear parte de la flota pesquera que en ese momento se encontraba atracada.

Quienes fueron testigos del meteoro constataron su fuerza. Aseguran que este alcanzó a voltear y mover al menos un ferrocarril con sus respectivos vagones, los cuales fueron empujados a un cuerpo de agua cercano, donde quedaron hundidos y posteriormente fueron extraídos.

Teníamos miedo, nos escondimos en un ropero: Arturo Rivera, pensionado

El huracán Olivia dejó inundaciones por todo Mazatlán. A nosotros nos arrancó el techo de la casa, por lo que mi jefa y mis hermanos nos metimos adentro de un ropero y no supimos más. Hasta horas después nos dimos cuenta de los destrozos que había ocasionado en la ciudad.

Yo estaba muy pequeño, tenía como 5 años, pero sí me acuerdo de la angustia de mi madre, por lo que había pasado, principalmente porque la casa se encontraba destrozada.

Nosotros vivíamos en la colonia Francisco I. Madero, que desde entonces y hasta la fecha continúa inundándose con cualquier lluvia.

Inclusive, aunque recientemente pavimentaron la calle por donde vivíamos, continúa viéndose afectado por el agua que se acumula a consecuencia de las tormentas que se presentan.

A como pudo, mi mamá en ese entonces logró levantar de nuevo la casa de láminas, para volver a habitarla toda la familia.

Lo bueno que desde entonces no ha pegado en Mazatlán un huracán tan fuerte, aunque hace poco llegaron la Pamela y la Nora, pero no tan desastrosas como la Olivia, por eso me acuerdo del huracán aunque estaba muy niño.

La casa se destrozó, pero ahí se mantuvo la familia: Juan Lerma, Comerciante

Que recuerde, ha sido el huracán más fuerte que ha llegado a Mazatlán, y desde entonces se le recuerda por los destrozos que ocasionó.

Yo vivía en la Lico Velarde. En ese entonces tenía como 19 años, ya llovió, pero me tocó ser testigo del huracán que tumbó muchas casas. La casa donde vivía era de láminas y tenía tejitas arriba, y nada de eso quedó después de la tormenta. Afortunadamente, entre las paredes derruidas de la casa nos protegimos, todos mojados y asustados por los fuertes vientos, pues veíamos cómo volaban cosas y teníamos miedo que nosotros también saliéramos volando. Al bajar el aire y quitarse la lluvia nos dimos cuenta de los daños que había en la casa y en los otros domicilios, por lo que dimos gracias a Dios de que no nos pasó nada, y ahí nos mantuvimos porque en ese entonces no había albergues como lo hay ahora.

Como pudimos nos repusimos de los daños ocasionados por Olivia, ya que había trabajo y pudimos levantar de nuevo la casa, que ahora es de material y no tan fácilmente puede ser dañada por un huracán como el Olivia, que con sus vientos hizo que volaran los techos de las casas, que eran hechos de láminas.

Hicimos oración para que no nos afectara Olivia: Juan Pedro Andrade, Empleado

El huracán Olivia nos sorprendió a todos, y acordarme de él me viene a la mente los daños que ocasionó al tumbar casas, hundir barcos y lamentablemente hubo personas que perdieron la vida por los vientos y las inundaciones.

A nosotros la tormenta nos tumbó el techo de la casa y mi papá nos llevó a todos un vagón de un tren que se encontraba cerca de la casa.

Los vientos eran muy fuertes y nos dimos cuenta de eso porque volteó los vagones de otro tren que se encontraba ahí cerca donde estábamos refugiándonos.

Al ver eso nos pusimos a orar para que no pasara lo peor, y gracias a Dios el ciclón no tumbó el vagón donde estábamos, y pues, la verdad fue un milagro el sobrevivir a la tormenta.

Al día siguiente, después de lo ocurrido fuimos a ver nuestra casita y no encontramos nada, solo había unos palos parados, ya que el viento se había llevado todo, tanto la lámina, como la madera y todo lo que habían en su interior.

Ese día del Olivia, no sé si había comunicación de lo que iba a pasar, pero mucha gente no se preparó como sucede ahorita, que inmediatamente abren un refugio para poner a salvo a las personas de los huracanes.