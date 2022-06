"Los milagros existen": relató el paramédico Manuel Alfonso en Escuinapa  

Escuinapa, Sinaloa.- El socorrista Manuel Alfonso Astorga Peraza, paramédico con 18 años de servicio en Cruz Roja expresó con una amplia sonrisa, “los milagros existen”, al recordar cuando atendió hace varios años atrás un fatal accidente en donde murieron todos los tripulante de un autobús y ver que solo había un sobreviviente, un menor de edad que milagrosamente resultó ileso de este aparatoso accidente de vialidad registrado al sur del municipio.

“Como paramédico de Cruz Roja un servicio que me marcó mucho y que me demostró que los milagros existen fue un accidente de un camión de pasajeros que se registró hace varios años en la zona de Palmillas, hubo 20 personas muertas y solamente sobrevivió un niño de 9 años, quien no presentó ninguna lesión, eso me demostró que fue un milagro de Dios”, relató con gran sentimiento el paramédico Manuel.

Sus inicios en Cruz Roja fue el 01 de marzo del año 2005, en ese tiempo era pasante de enfermería y lo que le impulsó a ser parte de esta institución fue el colaborar para brindar ayuda a la población de su municipio.

Añadió que dentro de su labor también se desempeña como enfermero en el hospital general de Escuinapa y al culminar su jornada laboral, se incorpora a las filas de Cruz Roja.

Mencionó que para él ser paramédico ha representado mucha responsabilidad ante la corporación y ante la sociedad de Escuinapa que requiere los servicios de la institución y le ha dejado profundas satisfacciones el poder servir a su municipio.

Comentó que durante la pandemia enfermó, duró varios meses en recuperación y al incorporarse se sumó a las atenciones de enfermos con covid-19.

Astorga Peraza sueña en un futuro tomar la presidencia de Cruz Roja Delegación Escuinapa, ya que conoce a la perfección sus necesidades, debilidades y fortalezas con las que cuenta esta institución para el beneficio de la población.

“Yo sueño en un futuro ser el presidente de Cruz Roja Escuinapa, porque conozco las necesidades de la corporación, para sacarla adelante, la verdad que se requiere de mucha ayuda y no hay los medios para sacarla adelante. Quiero trabajar aun más para ella (delegación), darle la atención que se merecen los escuinapenses, por ejemplo tener un edificio digno para atender partos, ser una institución completa”, expresó Astorga Peraza.

El paramédico aprovechó el espacio para hacer el llamado a la población para que no duden en sumarse a Cruz Roja, porque es una institución que le sirve a todos y no cuenta con un presupuesto para su operatividad, se sostiene de donaciones ciudadanas.