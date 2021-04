Los niños quieren regresar a las aulas en Mazatlán; se aburren en casa

Sinaloa.- Aburridos y desesperados por volver a clases se encuentran los más pequeños del hogar en la ciudad de Mazatlán.

Los niños comentaron que la pandemia ha sido complicada, desde la nueva vida que tienen con su familia, hasta el nuevo modelo educativo. Acerca de la escuela, aseguraron que ha sido complicado. Incluso, es más difícil aprender los temas que los maestros explican a través de una computadora.

Los menores de edad detallaron que aunque salen de casa para acompañar a sus padres a la compra de la despensa, ellos tratan de cuidarse y cuidar a su familia. Se protegen con el uso de cubrebocas, gel antibacterial, y sobre todo, se lavan las manos constantemente.

Revelaron que cuando sus papás se van a sus trabajos, ellos siempre tratan de que se lleven todo lo indispensable para evitar que se contagien de Covid-19.

Los niños festejarán su día en familia, solo comprarán un pastel, otros se pondrán guapos para no dejar pasar inadvertido el día del niño, el 30 de abril.

“Extraño a mis amigos y a mis maestros”: Jassiel Betancourt Ochoa, Alumno

Ya estoy aburrido de estar encerrado en casa. Estoy estudiando mediante clases en línea porque por la pandemia nos tenemos que quedar en casa. Casi no salgo a la calle, solo esta vez voy a comprar unas cosas con mi abuelo, me tocó acompañarlo.

Me ha gustado estar en clases por la computadora, pero extraño mucho a mis maestros y compañeros, no es lo mismo estar solo. El viernes voy a ir pero solo ese día, no sabemos a qué, la maestra dijo que nos quiere ver.

Ya quiero que sea viernes porque después de mucho tiempo los volveré a ver. Aunque solo será un día, me conformo con verlos un día y por lo menos platicar con ellos. Pienso que todos pensamos lo mismo, ya queremos regresar a la escuela.

Todavía no sé que es lo que voy a pedir de día del niño, solo me van a comprar ropa y vamos a comprar un pastel.

Todos nos tenemos que cuidar porque queremos volver a la escuela, los maestros también nos extrañan. Ojalá que ya se acabe el coronavirus para volver a salir tranquilos a la calle, volvería todo a la normalidad.

“Las clases en línea son más difíciles”: Manuel Peraza García, Alumno

La verdad, extraño la escuela. Estoy aburrido, extraño a mis compañeros, es muy diferente estar solo frente al teléfono. Escucho a los maestros pero no es igual. Era más fácil cuando nos decían las cosas en persona. Había compañeros que nos ayudábamos para hacer los trabajos en equipo.

Para este día del niño, mis papás me van a comprar un pastelito porque van a venir mis primos a mi casa y ahí vamos a festejar. El año pasado no hicimos nada, me la pasé solo.

De hecho, yo salgo poco a la calle y siempre me pongo gel antibacterial y el cubrebocas.

Vengo de entrenar, practico el futbol, me gusta mucho ese deporte y tampoco había jugado.

Tenemos como tres meses que volvimos a entrenar, y eso me pone contento. No he regresado a la escuela pero por lo menos veo a mis amigos del futbol. Si no los viera, me aburriera más yo creo.

Tengo 11 años y voy a pasar a primero de secundaria. Espero que ya no se tengan clases en línea porque la secundaria es más difícil y es mejor que nos expliquen de manera presencial, es un nuevo grado y todo es diferente.

“Extraño jugar con mis compañeros”: Évelin Sandoval Toledo, Alumna

Extraño mucho ir a la escuela, jugar con mis compañeros. Todo era más divertido con mis amigos, jugábamos a la hora del recreo, eso me gustaba mucho. Ahora ya no puedo jugar con ellos.

Estamos en clases en línea y me gusta mucho, aprendo un poco, pero me gustaba más y aprendía más cuando iba a mi escuela. Ahora nos quedamos encerrados en casa porque hay coronavirus y eso es una enfermedad mala.

El año pasado casi no salía, este año empecé a salir a la calle un poco más. Mis papás me cuidan mucho.

No sé que haremos el día del niño, pero me voy a poner muy bonita, me van a comprar un vestido y a lo mejor me compran un pastel. Extraño las fiestas que nos hacían el día del niño en la escuela. Había maestras que nos regalaban cosas por ser día del niño, más a los que nos portábamos bien.

Le digo a la gente que sale a la calle que se cuide mucho, que use cubrebocas, caretas, gel antibacterial y que se laven las manos. Y salgo poco a la calle y entre todos nos cuidamos porque uso mi cubrebocas y tengo gel.