"Los obstáculos me hicieron alzar la voz": Bojórquez, Síndica Procuradora de Mazatlán

Sinaloa.- A solo dos días de rendir su tercer y último informe la síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, Elsa Isela Bojórquez Mascareño hace un balance de su labor.

Dice que pese a los obstáculos que tuvo para hacer su trabajo, “no permitió que sangrará al erario por cuentas que querían pagar al iniciar el trienio y ahora lo quieren hacer con predios de la comuna”.

Tuvo que recurrir ante Tribunal para que se le permitiera hacer lo que constitucionalmente le corresponde a la sindicatura. “Me querían aislar. Fui objeto de acoso. Pero esto, en lugar de debilitarme, me hizo fuerte, sobre todo por el apoyo de la ciudadanía.”

¿Se siente satisfecha con su trabajo?

Sí, pero me hubiera gustado hacer más. Lo que se logró fue importante. Por un lado, no se permitió que se sangrará al erario público como se pretendía hacer al pagar cuentas pendientes, como el caso Nafta Lubricantes y que hoy se pretende pagar con predios del Ayuntamiento de Mazatlán.

También se actuó en la denuncia que interpusieron periodistas por acoso por parte del gobierno municipal. Se acompañó a ciudadanos y trabajadores que les violentaron sus derechos. Asimismo, se denunció nepotismo en el gobierno. Esto obligó a que dieran de baja algunas personas, pero los que se quedaron se quieren sindicalizar.

¿Sufrió violencia?

Sí, muchas veces. Por parte del alcalde y compañeros regidores.

¿Este acoso le hizo dudar o sentir el deseo de dejar todo?

¡No!, en ningún momento. Quisieron debilitarme, pero los obstáculos me hicieron más fuerte. Esto me llevó a alzar la voz y el apoyo de ciudadanos me impulsó.

¿Tuvo que recurrir a la ley para poder trabajar?

Sí, lo que constitucionalmente me obliga realizar mi trabajo, que es ser los ojos de los ciudadanos en el gobierno. Fue necesario recurrir al Tribunal Electoral del Estado, y ya con documento en mano empezar a trabajar en las dependencias. Pero aun así no pudo revisar todas las dependencia y paramunicipales...

Así es, el Acuario, la Jumapam y Alumbrado Público son dependencias y paramunicipales en las que se manejan muchos recursos y falta transparentar. En el caso de Alumbrado Público, el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, lo prohibió, y no es competencia de él. Se interpuso una queja y se está a la espera de la resolución, pero como dice López Obrador, “el que nada debe nada teme”, y entonces, ¿por qué no han permitido las auditorías?

¿Y el Órgano Interno de Control?

La imposición del regreso de Rafael Padilla es ilegal. Hecho que los compañeros regidores avalaron ignorando la ley.

¿Qué más faltó?

Hacer reformas a los reglamentos que ya están obsoletos, por ejemplo el de comercio, para ver cuántos permisos se otorgan y los ingresos. Se maneja mucho dinero y no es transparente.

El perfil

Nombre: Elsa Isela Bojórquez Mascareño.

Lugar de origen: Mazatlán.

Trayectoria: Directora de Ecología y Medio Ambiente en el 2017, en el gobierno de Fernando Pucheta. Maestra de CBTIS 51, de 1981 a 2016 . Actualmente síndica procuradora.