Los padres de Mazatlán esperan festejar su día en familia ante la pandemia de Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- Los padres de familia de Mazatlán pasarán de fiesta por su día, pero en familia.

El festejo por el Día del Padre será sencillo, aseguran los jefes del hogar, pues temen a salir contagiados con el incremento de casos de Covid-19.

La mayoría organizará carnes asadas y comprarán un pastel para estar junto a toda la familia.

Muy pocos acudirán a comer a los restaurantes, sobre todo las familias grandes, pues aseguran que les sale más barato organizar algo en casa. Además, como ya no es Día de las Madres, las amas de casa ya pueden cocinar.

No son exigentes

Ante la cuestión de si ya habían pedido su regalo, los festejados aseguraron que no son tan exigentes como las madres de familia en su día (10 de mayo).

Las mamás sí piden regalos específicos y los papás aseguran que “lo que caiga es bueno”.

Una minoría pidió ropa o zapatos.Las prendas de vestir como playeras y camisas, las gorras y los relojes fueron de los más vendido en los comercios, según los locatarios, aunque el repunte no se compara con el Día de las Madres.

“A nosotros no nos festejan tanto”: Ángel Ricardo Meza, comerciante

El Día del Padre sí lo festejan, pero no con tanta intensidad como el Día de las Madres. Por ejemplo, yo soy comerciante y me doy cuenta que esto no es nada en comparación con la actividad del Día de las Madres. Son pocos los que buscan regalos. Lo único bueno de esto es que cae en domingo, y no trabaja la mayoría de nosotros.

Los jefes de la casa aprovechamos para festejarnos, para estar en familia y convivir. Es la mejor opción. Esperamos disfrutar el día. Yo, gracias a Dios, tengo a todos mis hijos y muchos nietos, nunca les pido nada, me conformo con cualquier detallito.

A veces me llevan a los mariscos, me regalan una playera o una camisa.

Lo principal para mí es que la pasemos juntos. A veces nos organizamos con la carne asada en la casa. Yo creo que este año haremos lo mismo, por la pandemia.

Yo pertenezco a la población de riesgo y trato de cuidarme mucho. Tengo mi negocio pero siempre traigo mi cubrebocas y el gel antibacterial a la mano.

Me da mucho gusto que se hagan ese tipo de celebraciones, porque tengo a mis bisnietos y ese día se juntan todos. Eso es lo que más me agrada.

Ángel Ricardo Meza, comerciante. Foto: Debate

“Yo sí pedí regalo: ropa y zapatos”: Luis Partida, padre de familia

Creo que soy de los pocos papás que sí piden regalo. Pedí ropa y zapatos. No especifiqué el tipo de modelo, solo dije que quería ropa y zapatos, es lo que normalmente se le regala a los papás.

Pienso que a nosotros nos dan detalles más sencillos, solo un regalito cualquiera y salir a comer. A lo mejor es porque hay más variedad de productos de mujeres, se venden más cosas.

Normalmente salimos a comer a un restaurante, un pueblo, a donde nos pongamos de acuerdo.

Nosotros trabajamos todos los días y por eso siempre elegimos salir de casa y pasarla bien. No hemos dicho todavía a qué lugar iremos, pero no creo que nos quedemos en casa.

Sabemos que todavía tenemos la situación de la pandemia, pero tratamos de salir con todas las precauciones posibles. Salimos con el cubrebocas, siempre traemos nuestro gel antibacterial.

Además, los negocios también respetan todas las medidas y el protocolo, porque las autoridades supervisan todos los lugares. Ellos son los que verifican que se respeten las medidas sanitarias, por eso salimos tranquilos.

Luis Partida, padre de familia

“Vamos a quedarnos en casa por la pandemia”, Juan Gutiérrez, padre de familia

A mis hijos siempre les digo que no importa el regalo, a mí me importa que me den un abrazo y que me digan que me quieren.

Este año será un festejo diferente por la pandemia, la familia está un poco retirada por el Covid-19. Nos vamos a juntar con mis papás y mis hermanos.

Nosotros pedimos una taquiza que prepara mi mamá, son especiales y le salen bien ricos. Son muy diferentes a los tacos que venden aquí en Sinaloa. Ese fue el regalo que pidió mi papá.

Lo más importante del Día del Padre es festejar en familia y unidos eso es muy bonito. Nosotros preferimos quedarnos en casa porque le tenemos miedo al Covid. Además, somos una familia grande y nos conviene organizar algo en el hogar.

De mi familia solo se han contagiado dos, mi mamá y mi hermano. Aunque los síntomas fueron leves y no hubo necesidad de internarlos, pues tratamos de cuidarnos mucho.

Creo que este año la mayoría hará algo tranquilo. Aparte, no se puede hacer nada afuera. Por ejemplo, las playas están llenas de turistas, y la mayoría de los restaurantes también. Es mejor algo tranquilo.

Juan Gutiérrez, padre de familia. Foto: Debate

