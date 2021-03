Los patrones podrán tener prórroga para el reparto de utilidades en este año en Sinaloa

Sinaloa.- El procurador del Trabajo en el sur de Sinaloa, Martín Morales Acuña, anunció que los patrones pueden pedir una prórroga para entregar las utilidades de este 2021.

“Con el tema de la pandemia, vamos a esperar una directriz del Gobierno federal para determinar qué tanta flexibilidad hacia el patrón habrá; yo creo que sí habrá porque algunas empresas dejaron de trabajar por 4 o 6 meses”, expresó Martín Morales Acuña.

El líder del trabajo explicó que esto no quiere decir que no se entreguen las utilidades, pero puede que exista una prerrogativa a favor del patrón, pues las utilidades esperadas no serán las mismas que el 2020.

Se entiende que se puede tener una reducción en el bono, pues la mayoría solo trabajó medio año. El año pasado la fecha tope para el pago de utilidades fue el 30 de mayo.

El procurador informó que ha disminuido el caso de despidos injustificados, sin embargo están atentos a cualquier reporte.

Destacó que incrementó la mano de obra con las construcciones de edificios, condominios y departamentos en el puerto de Mazatlán. Morales Acuña dijo que la semana pasada tuvieron dos reclamos de aguinaldos.