"Los que estamos en la función pública estamos en el ojo del huracán", dicen regidores de Mazatlán

El edil recordó que antes de ser funcionario era muy crítico del gobierno. “No es lo mismo ser borracho que cantinero, No es la misma cuando estás allá del otro lado pegas, pegas y pegas, pero cuando eres parte de la función pública y lo primero que te digan ya no aguante, yo creo que estamos aquí para aguantar, y los que estamos en la función pública estamos en el ‘ojo del huracán’ y nos van a decir hasta lo que no, y en ocasiones puede que sean difamaciones y en otras, que sea correcto, pero lo que si debemos de tener tolerancia”, agregó Reynaldo González.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.