Mazatlán, Sinaloa.- El incremento e inseguridad que viven los vecinos del fraccionamiento Playa Sur los ha llevado a contratar seguridad privada las 24 horas del día, pues aseguran que la vigilancia policiaca en dicho asentamiento es muy poca.

Los atracos

En entrevista con la señora Laura Rodríguez, comentó que los robos se han presentado con mayor frecuencia en los últimos meses.

Que estos van desde robo al interior en los domicilio, robos de vehículos, las tuberías de agua y también utensilios de limpieza que dejan en las cocheras de sus hogares.

“Pues con el fin de prevenir el incremento de robo contratamos un motociclista que realiza rondines por todo el fraccionamiento, esto solo nos ayuda un poco, pues si los vigilantes ven algo extraño solo hacen reporte a las autoridades, pues ellos no traen arma y no se pueden arriesgar más de los debido”.

Los robos imparables en el fraccionamiento Playa Sur. FOTO: Cortesía

Rodríguez también comentó que los policías sí hacen rondines de seguridad, pero con muy poca frecuencia y que esto les da a los ladrones más facilidad para cometer sus fechorías.

La fémina también contó que algunos de sus vecinos han optado por tener perros en sus domicilios, por lo menos para que estos al ver alguien extraño ladren.

“Hace poquito, a la casa de enfrente le robaron el tinaco; durante la madrugada yo me desperté y vi mucha agua por la calle y lo único que se me ocurrió fue que se les estaba tirando el agua; pero en la mañana se acercó y me preguntó si no había visto nada extraño, pues le habían robado la tubería de su casa al igual que su tinaco”, contó Laura.

Rodríguez también comentó que ya no saben qué medidas deben de tomar al respecto para evitar los robos.

Otros afectados de la zona también comentaron los mismo, que los robos son muy frecuentes en el lugar y el tiempo estimado de respuesta de las autoridades es muy lenta.

“No sé qué espera este Pucheta para hacer algo, que pase lo mismo que en Pradera Dorada para voltearnos a ver y poner mayor vigilancia o qué pasa”, comentó una vecina que no quiso dar sus generales.