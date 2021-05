Los trabajadores de Mazatlán tienen pocos motivos para celebrar

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que ayer se conmemoró el Día del Trabajo, servidores de Mazatlán aseguraron que no hubo nada qué celebrar, pues la economía está por los suelos desde el año pasado.

Los trabajadores comentaron que la actividad ha mejorado un poco pero no han podido recuperarse al 100 por ciento.

Testimonios

“Esperemos que ya se mejore todo. Tenemos muchas deudas, dejamos de trabajar más de cuatro meses y de alguna otra forma teníamos que llevar el sustento a la familia. Todavía no terminamos de pagarlos y nosotros vivimos al día”, expresó Marisela Orozco, con más de 20 años como servidora turística.

“Sabemos que hoy se celebra el Día del Trabajo, pero no hay nada qué festejar, la situación está muy complicada desde el año pasado y no se ha recuperado al 100 por ciento, es difícil y más para los que tenemos una familia, todo se nos juntó. También la escuela en línea es difícil, no sabemos ni cómo le hemos hecho para salir adelante”, Alfredo Hernández, mesero.

Esperanza

Los trabajadores tienen la esperanza de que la situación mejore. Sobre todo los que viven del turismo, quienes aseguran han sido los más golpeados durante la emergencia sanitaria, pues incluso dejaron de trabajar.

Ellos tienen buenas expectativas con la aplicación de vacunas contra el Covid-19. Esperan que este 2021 y la temporada vacacional de verano mejore.

Señalaron que aunque se vio un buen repunte de afluencia, estas no mejoraron la situación económica, solo aumentó a un 40 por ciento la redituabilidad.

Tenemos fe de que el próximo año sí lo podamos festejar como lo hacíamos antes, pues si se mejoran los trabajos en Mazatlán, ganamos todos”, dijo Marisela Orozco.

Algunos obreros no quisieron descansar con el objetivo de que se les pagara triple. Con el bono pueden mejorar la quincena o la semana de gastos.

El día

Según la Ley Federal del Trabajo, cada 1 de Mayo es un día festivo, con descanso obligatorio. En 1913 se realizó la primera marcha en México en conmemoración masiva para recordar a los Mártires de Chicago, en cuya memoria se celebra el Día del Trabajo. Este año no hubo marchas.